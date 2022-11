Tous les résultats de la Coupe du monde 2022, par groupe

Vous trouverez ici le calendrier des matchs ainsi que tous les résultats, en direct.

Phases de groupes

Groupe A

Dans le groupe A, les équipes nationales du Qatar, de l'Equateur, du Sénégal et des Pays-Bas s'affrontent. En huitième de finale, les équipes classées première et deuxième du groupe B se rencontreront.



Les matches de ce groupe se dérouleront dans les stades al-Bayt, al-Thumama et Khalifa International.​

Groupe B

Le groupe B est composé de l'Angleterre, de l'Iran, des Etats-Unis et du Pays de Galles. Qui parviendra à se hisser en huitième de finale? Le premier ou le second du groupe A seront les adversaires.



Les matches de ce groupe se dérouleront dans les stades Khalifa International, Ahmed bin Ali, al-Bayt et al-Thumama.​

Groupe C

Dans le groupe C, l'Argentine, l'Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne se disputent les deux premières places pour la phase à élimination directe. Les équipes y rencontreront celles classées respectivement première et deuxième du groupe D.



Les matches de ce groupe se dérouleront dans les stades de Lusail, 974 et Education City.



Groupe D

Dans le groupe D, la France, l'Australie, le Danemark et la Tunisie s'affronteront. Ensuite, les huitièmes de finale opposeront les équipes classées première et deuxième du groupe C.



Les matches de ce groupe se dérouleront dans les stades Education City, al-Janoub et 974.



Groupe E

L'Espagne, le Costa Rica, l'Allemagne et le Japon jouent dans le groupe E pour une qualification pour la phase finale. En huitièmes de finale, ils rencontreront deux équipes du groupe F.



Les matches de ce groupe se dérouleront dans les stades Khalifa International, al-Thumama, Ahmed bin Ali et al-Bayt.



Groupe F

Le groupe F comprend les équipes nationales de Belgique, du Canada, du Maroc et de la Croatie. Les deux équipes les mieux classées rencontreront ensuite deux équipes du groupe E.



Les matches de ce groupe se dérouleront dans les stades al-Bayt, Ahmed bin Ali, al-Thumama et Khalifa International.



Groupe G

Le groupe G est le groupe de la Suisse. Notre équipe nationale y affronte le Brésil, la Serbie et le Cameroun. En huitième de finale, elle pourrait affronter l'une des deux équipes qualifiées du groupe H.



Les matches de ce groupe se dérouleront dans les stades al-Janoub, Lusail et 974.

Groupe H

Dans le dernier groupe, le H, le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud se disputent les deux billets pour les huitièmes de finale. Dans ce cas, ils rencontreraient deux équipes du groupe H.



Les matches de ce groupe se dérouleront dans les stades Education City, 974, Lusail et al-Janoub.

Liste des buteurs

Phase d'élimination

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

3e places

Finale