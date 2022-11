Coupe du monde 2022: voici le calendrier complet des matchs

Voici le calendrier des matchs de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le détail des équipes en compétition et les stades qui les accueilleront.

Quand aura lieu la finale, quand et contre qui jouera la Suisse, quels stades seront les toiles de fond du tournoi le plus attendu de l'année? Toutes les réponses à vos questions se trouvent ici.

Quelles sont les dates de la Coupe du monde 2022 à retenir?

Six étapes principales rythmeront l'évolution de la 22e édition de la Coupe du monde de football. A commencer par le match d'ouverture du tournoi qui aura lieu le dimanche 20 novembre. Il débutera à 17h (heure suisse), au stade Al Bayt, à Al-Khor.

S'en suivront les huitièmes de finales prévues entre le samedi 3 et le mardi 6 décembre, puis les quarts de finale fixés au vendredi 9 et samedi 10 décembre 2022. Les demi-finales du championnat ont, quant à eux, été agendées les mardi 13 et mercredi 14 décembre. La petite finale, qui viendra élire la troisième place du championnat mondial, aura lieu le samedi 17 décembre.

Finalement, la Coupe du monde 2022 s'achèvera le dimanche 18 décembre 2022, au stade Lusail, à 16h00 (heure suisse). Au-delà de cette journée sportivement historique, cette date sera également d'importance nationale: le 18 décembre sera en effet le jour de la fête de l'indépendance du Qatar.

Dans quels stades auront lieu les matchs?

L'ensemble des matchs de la Coupe du monde 2022 au Qatar se tiendront dans huit stades différents:

Le stade Al Bayt , à Al-Khor.

, à Al-Khor. Le stade international Khalifa , à Doha.

, à Doha. Le stade Al Thumama , à Doha.

, à Doha. Le stade Ahmad Bin Ali , à Al-Rayyan.

, à Al-Rayyan. Le stade Lusail , à Lusail.

, à Lusail. Le stade 974 , à Doha.

, à Doha. Le stade Education City , à Al-Rayyan.

, à Al-Rayyan. Le stade Al Janoub, à Al-Wakrah.

Quels sont les groupes de la Coupe du monde 2022?

Initialement, la Coupe du monde 2022 avait été introduite comme une édition résolument différente des précédentes. La Fédération internationale de football association (Fifa) avait en effet annoncé une phase de poules impliquant, non plus 32, mais désormais 48 équipes internationales. En 2018, Gianni Infantino, président de la fédération, a révélé abandonner le projet, en raison des trop grandes difficultés organisationnelles, rapportait L'Equipe à l'époque.

Ce faisant, pour la 7e fois depuis le début des Mondiaux, le tournoi de football se jouera avec 32 équipes. Lesquelles seront réparties en huit groupes de quatre:

Groupe A : Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas

: Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas Groupe B : Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galle

: Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galle Groupe C : Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne

: Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne Groupe D : France, Australie, Danemark, Tunisie

: France, Australie, Danemark, Tunisie Groupe E : Espagne, Costa Rica, Allemagne, Japon

: Espagne, Costa Rica, Allemagne, Japon Groupe F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie

: Belgique, Canada, Maroc, Croatie Groupe G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun

: Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun Groupe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud

Quand auront lieu les matchs de la Coupe du monde 2022?

La phase de poules se déroulera quotidiennement sur une période de 12 jours. Les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales, la petite finale et la finale seront ajoutées à cet article au fil du championnat.

Si seules les performances de la Nati vous intéressent, il faudra se rendre devant son écran le 24 novembre au cours duquel match l'équipe suisse jouera contre le Cameroun, le 28 novembre lorsqu'elle se confrontera au Brésil, et le 2 décembre quand elle fera face à la Serbie. Ce dernier match sonnera d'ailleurs le glas de la phase des groupes de la Coupe du monde 2022.

Dimanche 20 novembre:

Qatar – Équateur, à 17h00.

Lundi 21 novembre:

Sénégal – Pays-Bas, à 11h00.

Angleterre – Iran, à 14h00.

États-Unis – Pays de Galles, à 20h00.

Mardi 22 novembre:

Argentine – Arabie saoudite, à 11h00.

Danemark – Tunisie, à 14h00.

Mexique – Pologne, à 17h00.

France – Australie, à 20h00.

Mercredi 23 novembre:

Maroc – Croatie, à 11h00.

Allemagne – Japon, à 14h00.

Espagne – Costa Rica, à 17h00.

Belgique – Canada, à 20h00.

Jeudi 24 novembre:

Suisse – Cameroun, à 11h00.

Urugay – Corée du Sud, à 14h00.

Portugal – Ghana, à 17h00.

Brésil – Serbie, à 20h00.

Vendredi 25 novembre:

Pays de Galles – Iran, à 11h00.

Qatar – Sénégal, à 14h00.

Pays-Bas – Equateur, à 17h00.

Angleterre – Etats-Unis, à 20h00.

Samedi 26 novembre:

Tunisie – Australie, à 11h00.

Pologne – Arabie Saoudite, à 14h00.

France –Danemark, à 17h00.

Argentine – Mexique, à 20h00.

Dimanche 27 novembre:

Japon – Costa Rica, à 11h00.

Belgique – Maroc, à 14h00.

Croatie – Canada, à 17h00.

Espagne – Allemagne, à 20h00.

Lundi 28 novembre:

Cameroun – Serbie, à 11h00.

Corée du Sud – Ghana, à 14h00.

Brésil –Suisse, à 17h00.

Portugal – Urugay, à 20h00.

Mardi 29 novembre

Pays-Bas – Qatar, à 16h00.

Equateur – Sénégal, à 16h00.

Pays de Galles – Angleterre, à 20h00.

Iran – Etats-Unis, à 20h00.

Mercredi 30 novembre

Tunisie – France, à 16h00.

Australie – Danemark, à 16h00.

Pologne – Argentine, à 20h00.

Arabie Saoudite – Mexique, à 20h00.

Jeudi 1er décembre

Canada – Maroc, à 16h00.

Croatie – Belgique, à 16h00.

Japon – Espagne, à 20h00.

Costa Rica – Allemagne, 20h00.

Vendredi 2 décembre:

Ghana – Urugay, à 16h00.

Corée du Sud – Portugal, à 16h00.

Cameroun – Brésil, à 20h00.

Serbie – Suisse, à 20h00.

Samedi 3 décembre:

1er huitième: 1er du Groupe A – 2e du Groupe B, à 16h00.

2e huitième: 1er du Groupe C – 2e du Groupe D, à 20h00.

Dimanche 4 décembre:

3e huitième: 1er du Groupe D – 2e du Groupe C, à 16h00.

4e huitième: 1er du Groupe B – 2e du Groupe A, à 20h00.

Lundi 5 décembre:

5e huitième: 1er du Groupe E – 2e du Groupe F, à 16h00.

6e huitième: 1er du Groupe G – 2e du Groupe H, à 20h00.

Mardi 6 décembre:

7e huitième: 1er du Groupe F – 2e du Groupe E, à 16h00.

8e huitième: 1er du Groupe H – 2e du Groupe G, à 20h00.

Vendredi 9 décembre:

1er quart: Vainqueur du 5e huitième – Vainqueur du 6e huitième: 16h00.

2e quart: Vainqueur du 1er huitième – Vainqueur du 2e huitième: 20h00.

Samedi 10 décembre:

3e quart: Vainqueur du 7e huitième – Vainqueur du 8e huitième, à 16h00.

4e quart: Vainqueur du 3e huitième – Vainqueur du 4e huitième, à 20h00.

Mardi 14 décembre:

1ère demi-finale: Vainqueur du 1er quart –Vainqueur du 2e quart, à 20h00.

Mercredi 15 décembre:

2e demi-finale: Vainqueur du 1e quart – Vainqueur du 4e quart, à 20h00.

Samedi 17 décembre:

Perdant de la 1ère demi-finale – Perdant de la 2e demi-finale, à 16h00.

Dimanche 18 décembre: