«Je me suis épuisée»: la star de la voile imite Lara Gut-Behrami

Chouchoute du public lors du dernier Vendée Globe, Violette Dorange a décidé de quitter les réseaux sociaux, comme la skieuse tessinoise avant elle.

«Je vous dois un peu de transparence.» Dans un long message qui commence par ces quelques mots que l'on devine empreints de sincérité, Violette Dorange a pris congé de ses 640 000 followers sur Instagram ce lundi. Elle a décidé de prendre du recul cet été, de faire une pause avec les médias et les réseaux sociaux .

«J'ai dit oui à beaucoup de choses», écrit-elle sur le réseau social. Toutes ces sollicitations ont impacté la jeune navigatrice de 24 ans. «La fatigue, le doute et les angoisses sont arrivés, (se) livre-t-elle. Je me suis épuisée dans ce tourbillon médiatique et je pense que je me suis un peu perdue en chemin. Je n'ai pas pu me consacrer autant que je voulais à mon projet sportif.»



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Violette Dorange (@violettedorange) La navigatrice avait vu son nombre d'abonnés sur Instagram exploser, passant de 30 000 suiveurs avant le départ du Vendée Globe à plus de 600 000 après son retour.

Violette Dorange sait que sa présence sur les réseaux lui a permis de se faire connaître, mais elle ne veut plus participer à ce qu'elle estime être une course aux likes. «Ce n'est pas du tout vers ça que j'ai envie de tendre», insiste-t-elle, sans pour autant renier les outils avec lesquels elle a grandi, et qui font aussi partie de son métier, puisque sur le Vendée Globe, les skippers ont une obligation contractuelle de produire et de diffuser du contenu sur les réseaux sociaux pendant la course.

«Les réseaux sociaux ont toujours fait partie de ma vie: j'ai été inspirée, comme beaucoup, par des créatrices et des créateurs qui savaient raconter, transmettre, faire rêver. C'est ce que j'aime aussi: partager, raconter des histoires, montrer les coulisses... et peut-être, à ma manière, donner envie d'oser, de croire en ses projets.»

Les fans se sont montrés compréhensifs. «Tu nous as tellement donné ces nombreux mois, il est important de prendre soin de toi. Ressource-toi et profite de ta vie. A bientôt, princesse des mers», a réagi un internaute. «Être en recul n’est pas une sorte de faiblesse mais une force de combattante. On l’appelle le repos du guerrier», a ajouté un autre.

«Plus envie de perdre du temps »

Cette décision de débrancher rappelle celle prise par Lara Gut-Behrami en 2018. La skieuse tessinoise avait fermé ses comptes Instagram et Twitter après y avoir largement partagé sa relation et son mariage avec Valon Behrami. Elle avait alors motivé sa décision par la perte de temps induite par les réseaux sociaux.

«Je ne vais pas accuser les réseaux sociaux de tous les maux, parce qu'il y a aussi du bon. Mais je n'ai plus envie de perdre du temps. Après le mariage, on a beaucoup discuté de cela avec Valon, on se posait des questions: pourquoi au juste est-ce qu'on poste des images, pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps sur ces plateformes.» «LGB» dans Le Matin Dimanche

«On veut d'abord vivre notre vraie vie, avait ajouté la skieuse. J'ai ressenti ça comme une nécessité, plutôt que de poster une photo de l'événement que je suis en train de vivre, de le vivre pleinement. Franchement, je suis plus heureuse comme ça.»

Le couple avait publié plusieurs photos de leur relation sur les réseaux sociaux. Image: Instagram

La Tessinoise n'avait pas perdu en notoriété en quittant les réseaux sociaux, et Violette Dorange devrait toujours figurer parmi les sportives préférées des Français dans les années à venir. Elle est désormais reconnue dans la rue et a été sollicitée pour participer à divers évènements cette année.

«On m'a proposé des émissions de télé (notamme Koh-Lanta). On m'a proposé d'aller dans certains pays gratuitement, à l'invitation de l'office de tourisme. J'ai eu pas mal de maisons d'édition qui m'ont proposé des livres, des documentaires. J'ai eu beaucoup de propositions de conférences, de médias auxquelles, malheureusement, on n'a pas réussi à répondre à tous.» Violette Dorange dans Le Parisien en mai dernier.

Mais c'est surtout en mer que Violette Dorange veut se faire une réputation, notamment sur le Vendée Globe 2028. «Je suis sûre que je vais le refaire et sur un bateau à foils. Je ne peux pas dire que des sponsors se précipitent, mais disons que c'est plus facile de convaincre maintenant.»