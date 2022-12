Les Etats-Unis se sont qualifiés pour les huitièmes de finales face à l'Iran et devraient affronter les Pays-Bas. Image: twitter

Pourra-t-il avoir des enfants? Ce joueur sacrifie ses bijoux pour son pays

L'attaquant de Chelsea a été hospitalisé suite à une blessure aux parties génitales. Mais quelles peuvent être les conséquences d'un tel choc? On vous explique tout.

Mardi soir, les Etats-Unis se sont qualifiés pour les huitièmes de finales de la Coupe du monde face à l'Iran. Pusilic, attaquant américain, a souffert d'un terrible choc aux testicules alors qu'il venait d'ouvrir le score. En effet, le joueur du FC Chelsea s'est vu dans l'obligation d'être hospitalisé suite au choc face au gardien iranien, qui l'a malencontreusement touché aux parties génitales.

Voyez plutôt 👇 Vidéo: watson

Que ce soit un ballon ou le pied d'un adversaire, un choc dans les parties est très douloureux pour les footballeurs. Mais quels sont les risques pour leur santé?

L'ablation, rare mais possible

L'exemple du match entre Zrinjski Mostar et le FK Sloga, en 2017, illustre parfaitement les conséquences d'un tel choc. Comme l'expliquait le média spécialisé So Foot, Marin Galic, l'un des joueurs, a été touché aux testicules lors d'un duel. Résultat: Galic, qui a du subir une ablation, s'est vu obligé de dire adieu à l'un de ses testicules. Mais comment cela est-il possible? Et que fait le staff médical dans un tel cas?

«Une fois sur mille, ça saigne à l’intérieur car une petite veinule a explosé, un hématome apparaît. On met de la glace pour arrêter le saignement si ça gonfle» Philippe de Smet, médecin du FC Nantes en 2017

Mais en réalité, très peu de choses peuvent être faites pour soulager le joueur. Hormis des compresses froides ou un anti-douleur, il faudra serrer les dents (et les fesses) en attendant que la douleur passe. Selon la violence du choc, un rendez-vous chez l'urologue sera pris, et si l'organe commence à nécroser, l'opération devient alors la seule option possible.

Quels sont les dangers d'un choc aux testicules?

La peau entourant les testicules étant trop fine, elle ne protège pas suffisamment l'organe en cas de choc violent. Selon Le Figaro Santé, au-delà d'un hématome ou d'un bleu, des lésions associées du pénis, de l’urètre, de l’abdomen ou du périnée, voire des fractures du bassin peuvent découler d'un coup sur son organe génital. Mais il y a des conséquences plus graves, telles que:

Des saignements dans le scrotum: le tissu testiculaire est compressé et peut manquer d’oxygène et donc nécroser. Le tissu, et le testicule meurt, ce qui conduit à l'ablation.

le tissu testiculaire est compressé et peut manquer d’oxygène et donc nécroser. Le tissu, et le testicule meurt, ce qui conduit à l'ablation. La déchirure de la membrane testiculaire: cette conséquence peut conduire à une baisse de la fertilité, voire même à la stérilité totale.

cette conséquence peut conduire à une baisse de la fertilité, voire même à la stérilité totale. La torsion de l'organe génitale: dans de rares cas, le testicule peut subir une torsion, ce qui coupe l’alimentation en sang de l'organe génital. Une chirurgie est donc nécessaire dans les six heures qui suivent pour éviter de perdre le testicule.

dans de rares cas, le testicule peut subir une torsion, ce qui coupe l’alimentation en sang de l'organe génital. Une chirurgie est donc nécessaire dans les six heures qui suivent pour éviter de perdre le testicule. Le déplacement du testicule: en effet, à la suite d'un choc violent, l'organe peut se déplacer jusque dans l'abdomen ou dans l'aine. Ici aussi, une opération sera nécessaire.

Aucune règle dans le football n'interdit le port d'une protection quelconque pour les parties intimes. Toutefois, cette pratique ne semble pas s'être étendue auprès des joueurs professionnels, qui préfère faire sans. (sia)