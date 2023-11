Michael Schär était présent sur le Tour de Suisse 2022. Image: KEYSTONE

Cet ancien coureur suisse a trouvé sa nouvelle voie

Michael Schär ne sera pas resté longtemps à la retraite. Quelques semaines après sa dernière course, il devient directeur sportif au sein de l'une des meilleures formations du peloton.

Il l'avait annoncé au printemps, cela s'est finalement produit le 8 octobre dernier, à l'occasion de la classique Paris-Tours. Le Suisse Michael Schär a rangé son vélo, après 18 années chez les professionnels et plus de 200 000 km en compétition.

Celui dont la carrière est intimement liée à celle de Greg van Avermaet, a raccroché le même jour que son leader de toujours. Ils couraient ensemble depuis 2011, successivement chez BMC Racing, CCC et AG2R Citroën.

«C’est spécial d’arrêter au même moment» Les deux acolytes

Selon les dires du Lucernois, son plus beau moment sur un vélo reste la victoire de Cadel Evans, un autre de ses leaders, sur le Tour de France 2011. A plusieurs reprises dans les médias, il a également évoqué ses victoires d'étape, toujours sur la Grande Boucle, en contre-la-montre par équipes. Et ce titre de champion de Suisse sur route, dont tout le monde se souvient, c'était il y a 10 ans maintenant.

Michael Schär avec son beau maillot de champion de Suisse sur le Tour de France 2013. Image: keystone

Michael Schär va devenir directeur sportif

Le Suisse n'était pas qu'un simple équipier. Au fil des années, il est devenu un véritable capitaine de route. Grâce à son immense expérience, mais aussi à son sens de la course, particulièrement développé.

On dit souvent que le capitaine de route est le bras droit du DS, son cerveau à même la course, et c'est vrai. Pas étonnant donc d'apprendre, à peine un mois après sa dernière course, que Michael Schär sera la saison prochaine le directeur sportif d'une grande écurie: la Lidl-Trek - cinquième au classement World Tour en 2023.

«Je me sens bien de faire cette transition maintenant vers la vie de directeur sportif. J'ai passé 18 ans en tant que professionnel au niveau WorldTour et je pense que le moment est venu de passer de l'autre côté. Je suis impatient de passer du statut de coureur à celui de directeur et d'entamer un nouveau chapitre.» Michael Schär dans le communiqué de sa nouvelle équipe

Chez Lidl-trek, Schär retrouvera un homme qu'il connait bien. Un certain Luca Guercilena, ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse de 2012 à 2016, qui a accompagné le Lucernois aux Jeux olympiques de Londres et Rio. Michael Schär se souvient avoir passé de très bons moments en sa compagnie, et c'est sans doute ce qui l'a poussé à accepter ce nouveau rôle.

«Nous avons participé aux Jeux olympiques et à de nombreux championnats du monde ensemble. Les Jeux olympiques de 2012 m'ont particulièrement marqué, en raison de la manière dont Luca nous a traités et motivés.» Michael Schär

L'ancien pro s'est dit heureux de rejoindre une formation de licence américaine, avec un management bien spécifique: «J'ai vraiment aimé la philosophie de l'équipe, et le team building que nous avons fait était vraiment fantastique. Je suis heureux de retrouver une organisation américaine. C'est cool de voir que les coureurs et l'ensemble du personnel ont des liens si forts entre eux».

Chez Lidl-Trek, Michael Schär aura sous ses ordres des coureurs talenteux, à l'instar de Mads Pedersen, Mattias Skjelmose ou encore Giulio Ciccone. L'équipe ne cesse de se développer, pour preuve ce récent contrat de sponsoring record, avec le discounter allemand Lidl. La formation affiche de grandes ambitions ces prochaines saisons, elle vient d'ailleurs de s'offrir les services de Tao Geogheghan Hart, Jonathan Milan, Andrea Bagioli, Carlos Verona et Patrick Konrad.