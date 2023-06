Gino Mäder est décédé vendredi à l'âge de 26 ans. Image: KEYSTONE

Gino Mäder est décédé après sa chute sur le Tour de Suisse

Le grand espoir du cyclisme helvétique est mort à 26 ans ce vendredi. Il n'a pas survécu à sa terrible chute, jeudi lors de la cinquième étape du Tour de Suisse.

Plus de «Sport»

Une effroyable nouvelle est venue du Tour de Suisse vendredi peu après midi: Gino Mäder est décédé. Les premières images montrent les membres de son équipe Bahrain-Victorious, dévastés, se blottir dans les bras les uns des autres avant le départ de la 6e étape à Coire, en deuil de leur coéquipier.

Un décès des suites de sa chute dans la descente ultra rapide du col de l'Albula. Les organisateurs expliquaient dans un communiqué jeudi: «Au kilomètre 197 de la course, dans la descente du col de l'Albula, 2 coureurs ont chuté à très grande vitesse. Le médecin de la course s'est rendu sur les lieux de l'accident en l'espace de 2 minutes. Magnus Sheffield était conscient. Il a été transporté à l'hôpital de Samedan avec des contusions et une commotion cérébrale.»

Le communiqué continue ainsi: «Gino Mäder était inerte dans l'eau. Il a été immédiatement réanimé, puis transporté à l'hôpital de Coire par voie aérienne. La gravité de ses blessures n'a pas encore été établie de manière définitive.»

(svp)