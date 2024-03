Il existe en Belgique un nouveau gel énergétique! Son goût surprend... image: visitflanders

Un gel au goût improbable: pub géniale avant le Tour des Flandres

En marge du Ronde ce dimanche, la région flamande a dévoilé une nouvelle campagne publicitaire, originale et particulièrement réussie. Celle-ci fait la promotion des monts pavés et de la carbonade: deux symboles des Flandres.

La vidéo est un petit régal. Présentée par l'office du tourisme VisitFlanders avant le Tour des Flandres, elle se déguste presque aussi bien que la carbonade flamande. On y aperçoit une femme propriétaire d'un troquet situé à proximité immédiate d'un mont. Un lieu stratégique étant donné tous les cyclistes amateurs qui passent devant l'établissement.

Sauf que ceux-ci ne consomment plus, ne s'arrêtent plus. La raison? Ils sont obnubilés par la vitesse, les datas. Et puisqu'ils veulent tous s'emparer du KOM local (KOM pour King of the Mountains, une récompense attribuée sur le réseau Strava au détenteur du meilleur temps sur un segment de route), impossible de faire une halte afin de déguster le fameux stoofvlees, le nom donné à la carbonade flamande dans la région, des frites ou encore une bière.

Désespérée, la propriétaire tente par tous les moyens de proposer son menu aux coureurs. On la voit ainsi courir après les cyclistes marmite sous le bras. Ou encore essayer de les nourrir tant bien que mal depuis un tracteur. Jusqu'à ce qu'elle trouve une idée lumineuse: créer un gel énergétique à la carbonade flamande, qu'elle propose en bord de route. Les amateurs de vélo n'ont alors plus à lâcher les pédales pour se ravitailler!

Et devinez quoi? Ce gel existe véritablement. Il a été produit en édition limitée et il sera possible de se le procurer gratuitement du 2 avril au 30 septembre au Centrum Ronde van Vlaanderen, un espace dédié au Tour des Flandres, après en avoir fait la demande en ligne.

Cette pub, pour le moins originale, reflète néanmoins l'état d'esprit de certains coureurs depuis l'avènement de Strava et la démocratisation des datas. Reste à savoir maintenant si l'on trouvera bientôt une barre goût fondue en marge du Tour de Suisse.

