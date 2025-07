Mauro Schmid a remporté le titre national dans l'anonymat. Keystone

Pas de son, pas d'image aux Championnats suisses de vélo

Les courses nationales n'ont été retransmises nulle part la semaine dernière. Swiss Cycling et la RTS expliquent pourquoi.

On avait très envie de savoir si Simon Pellaud allait enfin remporter dimanche le titre national derrière lequel il court depuis si longtemps, mais l'épreuve en ligne des Championnats de Suisse de cyclisme n'a tout simplement pas été diffusée. Ni sur la RTS, ni sur le site web du service public, ni sur aucun autre canal. C'est donc en consultant les sites d'informations que l'on a appris que Mauro Schmid s'était imposé au sprint.

Cette absence de diffusion apparaît surprenante pour plusieurs raisons. D'abord parce que le cyclisme est un sport très populaire en Suisse, ensuite parce que le championnat national est une course importante du calendrier, et enfin parce que chez nos voisins français par exemple, la compétition nationale était retransmise en direct tant chez les hommes que chez les femmes.

«Oui, mais la SSR n'est pas la télévision française, coupe Massimo Lorenzi, chef des sports de la RTS. On diffuse 3000 heures de programmes sportifs, c'est à dire beaucoup plus qu'eux. Nous avons beaucoup plus de contrats et une offre nettement supérieure. On n'a donc pas du tout les mêmes obligations. Si France TV diffuse les championnats nationaux, c'est pour une raison bien simple: ils sont les seuls à avoir les droits car cette compétition n'intéresse pas les autres chaines.»

Pas sexys, les championnats nationaux sur route? C'est possible. Ils attirent en tout cas moins de public que les principaux rendez-vous cyclistes de la saison, que la RTS produit ou diffuse. C'est le constat fait par Massimo Lorenzi, mais aussi par la Fédération suisse elle-même.

«Nous serions heureux de bénéficier d’une retransmission en direct chaque année pour nos championnats nationaux, mais tout dépend des ressources disponibles. En tant qu’association, nous n’avons pas les moyens de financer cela et on comprend bien que ces compétitions n'intéressent pas un public aussi large que celui du Tour de Suisse ou de Romandie, suivis à l'internationale.» Micha Jegge, porte-parole de Swiss Cycling

Cette année, les meilleurs cyclistes du pays se sont donc battus pour le titre national dans un relatif anonymat. La SRF était toutefois présente avec un journaliste et un cameraman. «Elle a réalisé plusieurs reportages, ce qui est une bonne chose pour nous», relève Micha Jegge, pragmatique.

Ceux qui n'ont pas pu voir Mauro Schmid en action directement sur place, dimanche à Fischingen (TG), auront tout le mois de juillet pour se rattraper: le Zurichois de 25 ans a été retenu par son équipe Jayco AlUla pour participer au Tour de France, qui s'élance de Lille samedi.