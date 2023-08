Ricardo Ten Argiles n'a pas reçu le cadeau adéquat aux Mondiaux de cyclisme 2023 à Glasgow. image: réseau social x

Ce cycliste handicapé reçoit un cadeau, mais il y a un problème

Médaillé d'or en paracyclisme, l'Espagnol Ricardo Ten Argiles n'a pas reçu le cadeau idéal aux Mondiaux de Glasgow au regard de son handicap.

Les organisateurs des Mondiaux de cyclisme de Glasgow sont sans doute très heureux d'avoir la marque Tissot parmi les sponsors de l'événement. Mais ce partenariat avec l'entreprise horlogère neuchâteloise leur a quand même donné quelques sueurs froides cette semaine lors d'un moment en particulier.

Vainqueur d'une nouvelle médaille d'or en paracyclisme, l'athlète espagnol Ricardo Ten Argiles est venu chercher sa breloque sur le podium, histoire de poser pour quelques jolies photos. Comme les autres lauréats de ces Mondiaux, il a reçu un cadeau accompagnant son prix: une montre. Rien de plus logique pour Tissot. Problème: Ricardo Ten Argiles est amputé des deux bras...

Mais cette scène tragicomique n'a pas du tout déstabilisé le champion. Bien au contraire! Il a pris la situation avec humour, portant son coffret-cadeau avec ses moignons et un grand sourire, langue ironique sortie.

Force de caractère et courage extraordinaires

Mais le Valencien de 48 ans en a vu d'autres, et c'est peu dire qu'il a de la résilience. A 8 ans, il est électrocuté après avoir touché une ligne à haute tension. Les conséquences sont tragiques: il doit être amputé de ses deux bras et de sa jambe gauche. Mais grâce à un courage et une volonté hors normes, Ricardo Ten Argiles se (re)construit et s'épanouit grâce au sport. Foot, basket, VTT, tennis de table, ski: l'Espagnol essaie absolument tout, même les activités les plus improbables au regard de son handicap.

Ricardo Ten Argiles sur son vélo. Image: keystone

A 17 ans, il se tourne vers la natation, discipline dans laquelle il aligne les titres mondiaux et européens. L'Espagnol s'offre également trois sacres olympiques. C'est seulement en 2017 qu'il choisit de se concentrer sur le cyclisme, avec là-encore une collection de succès.

Aux Mondiaux de paracyclisme à Glasgow cette année, il a remporté quatre médailles d'or: le contre-la-montre sur route et trois breloques sur piste. Sur le vélo, son équilibre est garantit par des prothèses aux bras et à la jambe gauche, respectivement attachées au guidon et à la pédale.

Sa force de caractère et son auto-dérision sont des exemples pour nous tous. Chapeau! (yog)