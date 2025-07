Elle est la seule maman sur le Tour de France et ça pose des questions

Et à en croire ses équipières, elle n'aurait rien perdu de ses capacités. «On a l'impression qu'elle vole. Et c'est une vraie source d'inspiration pour toutes les filles», avance ainsi Liane Lippert, la puncheuse allemande.

Il faut donc d’abord compter sur soi-même et sur sa propre volonté. Aude Biannic n'a jamais arrêté de s'entraîner. Deux jours avant son accouchement, elle était sur son vélo et un mois après, elle pédalait à nouveau.

Peu efficaces depuis le début du Championnat d’Europe des nations, les tireuses de penalty affichent un taux de réussite extrêmement faible. Enquête sur les raisons de cette défaillance.

C’est l’un des faits marquants de cet Euro 2025: la faible efficacité des tireuses de penaltys. Point culminant de cette tendance, la séance de tirs au but entre l’Angleterre et la Suède, en quart de finale. Seules cinq des quatorze frappes ont été converties, soit à peine 36% de réussite. Six tentatives, souvent mal exécutées, ont été stoppées par les gardiennes, deux sont passées au-dessus et une a attrapé le poteau. Sur l’ensemble du tournoi, le ratio de conversion atteignait tout juste 58,5% avant les demi-finales. Un chiffre exécrable, encore revu à la baisse après le penalty frappé en deux temps par l’Anglaise Chloe Kelly, mardi contre l’Italie.