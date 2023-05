La souffrance pour aller chercher l'or s'est transmuée en douleur de vivre. Tori Bowie a couru sa dernière ligne droite. Image: EPA

Le destin tragique de Tori Bowie, dépassée et rejetée

La sprinteuse américaine, championne olympique et du monde, a très mal supporté l'anonymat dans lequel elle a vécu après sa carrière. Son corps sans vie a été retrouvé le 2 mai.

Les lumières, les médailles, les stades remplis, de juteux contrats de sponsoring, et surtout l'attention du grand public, Tori Bowie a vécu cette ascension fulgurante, épousé l'ivresse de la victoire entre 2014 et 2019. Mais la pratique du sport professionnel est un investissement personnel et émotionnel si profond que l'arrêt, souvent, se révèle être le deuil d'une vie. Pire, une bombe à retardement.

Retrouvée inanimée le 2 mai à son domicile, en Floride, Tori Bowie fait partie de cette liste de sportives et sportifs déboussolés après avoir embrassé la gloire. Morte dans l'anonymat, alors qu'elle n'avait pas donné signe de vie depuis plusieurs jours.

Quelques années plus tôt, pourtant, elle hissait haut la bannière étoilée. Arrivée comme un bolide sur le tartan brésilien. elle glane trois médailles aux Jeux olympiques de Rio, l'argent sur 100 mètres et le bronze sur 200 mètres, puis l'or en portant l'équipe américaine à la victoire au relais 4x100 m.

La sprinteuse entre alors dans une nouvelle dimension et vole vers le titre mondial sur la ligne droite, à Londres, en 2017. Pour asseoir un peu plus sa domination, l'Américaine originaire du Mississippi claque une autre médaille d'or sur le relais 4x100m. Tori Bowie est la femme la plus véloce du globe.

Mais la gloire a sa face sépulcrale; l'autre côté du miroir est synonyme de glissade incontrôlée.

«Sa vie était erratique et malsaine, mais je suis vraiment désolé de ce qui lui est arrivé» Un voisin

Son comportement occasionne des craintes dans la communauté, selon des personnes interrogées par différents médias.

Cette chute inexorable s'amorce en janvier 2019, quand la jeune femme démarre sa préparation dans les rangs de l'Elite Athlete Training Center (le centre olympique américain) en Californie, dans le but de préparer la saison à venir. Un déménagement précipité par une altercation avec la championne olympique du 400 m Shaunae Miller-Uibo en 2018.

Mais voilà que la pointure du sprint américain se voit refuser l'entrée du centre d'entraînement. La cause: une somme de 6 000 dollars prétendument impayée. Elle ne peut donc plus s'entraîner. Marquée, elle se défend et nie catégoriquement avoir fraudé lors d'une interview accordée au site Flotrack.

Retrait progressif des réseaux sociaux

Une année noire pour Bowie qui coïncide avec son retrait progressif des réseaux sociaux - plus aucune publication depuis 2019 sur Instagram. Elle y expliquait avoir été choquée d'avoir été traitée «comme une criminelle» par le centre d'entraînement. La suite n'est pas glorieuse et s'imbrique avec cette dette qui s'est, semble-t-il, transmuée en boulet accroché à ses jambes de feu.

Sportivement, elle traverse 2019 comme un fantôme. Une quatrième place comme résultat le plus significatif lors de l'épreuve de saut en longueur des Mondiaux de Doha. Elle ne se présente même pas aux qualifications pour les JO de Tokyo, ne participant qu'à un seul et unique meeting.

La cassure de 2019 a été vécu mal vécue par la défunte sprinteuse, une cassure morale et physique. La native de Sand Hill, un petit patelin dont elle était fière, laissera le souvenir d'une jeune femme qui incarnait le rêve américain, après avoir été victime du rouleau compresseur du sport pro. Impossible de se relever pour l'athlète floridienne, qui, apparemment, semblait ne pas montrer des signes de névrose ou de tristesse insurmontable.

Un message troublant de sa soeur

Mais sa soeur s'est fendue d'un message étrange, voire cryptique sur Facebook, le 2 mai:

«Les personnes qui prétendent être heureuses ont les âmes les plus tristes et celles qui n'essaient pas de convaincre le monde qu'elles sont heureuses ont les âmes les plus authentiques, parce qu'elles se contentent d'être elles-mêmes pour elles-mêmes et pour personne d'autre.» Tamarra Bowie

L'optimisme en surface n'était qu'un leurre: Bowie s'était semble-t-il laissée avaler par le pessimisme depuis son retrait de l'existence exigeante d'une athlète.

Le sourire de Tori Bowie. Keystone

Quitte à en finir définitivement? Une mort «suspecte», selon les autorités locales. Alors que les hommages pleuvent, une rumeur se répand dans les médias: Tori Bowie était enceinte de sept mois. Une information ni confirmée ni démentie au moment de la rédaction de ces lignes. Tout reste encore flou, comme les circonstances de son décès.

Loin des rumeurs, c'est un sujet récurrent qui revient sur le tapis: la santé mentale dans le sport. Le sort de Tori Bowie rappelle à son patronyme, quand... David Bowie entonnait «Rock'n'Roll Suicide». Cet hymne presque prémonitoire qui parle de la lutte pour conserver cette énergie vibrante de la jeunesse, freinée par ce terrible sentiment d'être coincé entre deux mondes, trop jeune pour abandonner ses rêves mais trop vieux pour en avoir encore.