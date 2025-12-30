en partie ensoleillé-2°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Tennis: Alcaraz travaille son service avec un mini panier

Vidéo: twitter

Alcaraz a une technique insolite pour bosser son service

L'Espagnol travaille son lancer de balle au service grâce à une astuce. Et une nouveauté dans son geste rappelle fortement Novak Djokovic.
30.12.2025, 09:2830.12.2025, 09:28
Yoann Graber
Yoann Graber

Carlos Alcaraz fera tout pour remporter un premier Open d'Australie (12 janvier au 1er février), où il n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale. Un paradoxe quand on sait que l'Espagnol a remporté tous les trois autres Grand Chelem à deux reprises et qu'il est très à l'aise sur surface dure.

epa12361185 Carlos Alcaraz of Spain poses with the Champions trophy after winning the men&#039;s singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center i ...
Alcaraz compte six titres du Grand Chelem (ici l'US Open 2025), mais aucun à l'Open d'Australie. image: Keystone

Pour se donner toutes les chances d'être sacré à Melbourne, le numéro 1 mondial peaufine sa préparation à l'entraînement (il ne jouera pas de tournoi avant l'Open d'Australie), où il soigne les détails. Un en particulier: son lancer de balle au service. Et Alcaraz a une méthode très originale.

Une vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux où on voit son désormais unique coach Samuel Lopez (après la séparation d'avec Juan Carlos Ferrero, il y a deux semaines) tenir un mini panier de basket au bout d'une perche. Celui-ci sert de repère visuel.

La vidéo en question

Vidéo: twitter

Carlos Alcaraz doit lancer la balle dedans avec sa main gauche, sans frapper avec sa raquette. En visant le panier, l'Espagnol reproduit le lancer de balle parfait (il joue un rôle crucial dans la réussite d'un service). En l'occurence, ici, il s'agit de premières balles (frappes puissantes, sans effet) car le lancer est très en avant du corps et retombe dans le terrain. Après quelques répétitions, Alcaraz sert pour de vrai, sans le panier, en tentant de reproduire ce lancer parfait.

Au-delà de cette technique insolite, le site Tennis Temple a relevé une nouveauté dans le service de l'Espagnol:

«Sa préparation et son lancer rappellent fortement ceux de Novak Djokovic»

Sur cette vidéo, on voit qu'Alcaraz a fait un gros changements par rapport à la saison passée: dans sa position de départ, avant d'effectuer la boucle, il tient la balle loin, sur le tamis de sa raquette. Celle-ci est tenue particulièrement haute. Presque exactement comme Novak Djokovic (le Serbe tient même la balle au bout de sa raquette).

PARIS, FRANCE - MAY 30: Novak Djokovic of Serbia serves against Roberto Carballes Baena of Spain in the Men&#039;s Singles second round match on Day Five of the 2024 French Open at at Roland Garros on ...
La position de départ au service de Novak Djokovic. image: getty

La saison dernière, Carlos Alcaraz entamait son service avec la raquette nettement plus bas et la balle posée sur le triangle. On verra à l'Open d'Australie si le vainqueur du dernier US Open maintient son «service à la Djoko».

L'hiver dernier, le service avait déjà été le grand chantier de Carlos Alcaraz. Il avait notamment modifié sa gestuelle, en fluidifiant son mouvement (suppression d'un temps d'arrêt juste avant la frappe). Ces changements lui ont plutôt bien convenu: il a remporté deux nouveaux titres du Grand Chelem, à Roland-Garros et à New York.

Elle a aussi changé son service👇

Belinda Bencic a fait un gros changement

Cette volonté perpétuelle de petites améliorations nous rappelle la soif de victoire des champions de la trempe d'Alcaraz.

Plus d'articles sur le sport
Payer 66 000 francs pour voir la Nati au Mondial? On a d'autres idées
Payer 66 000 francs pour voir la Nati au Mondial? On a d'autres idées
de Yoann Graber
Ce Français de Servette va rater les JO: son père sort du silence
Ce Français de Servette va rater les JO: son père sort du silence
de Yoann Graber
Giannis viole une règle non écrite: chaos sur le parquet!
Giannis viole une règle non écrite: chaos sur le parquet!
La nouvelle pépite romande de la Nati avait une idole improbable
La nouvelle pépite romande de la Nati avait une idole improbable
de Céline Feller
Granit Xhaka a fait de la magie
Granit Xhaka a fait de la magie
de Yoann Graber
Les parents de Muriel Furrer veulent la vérité sur le décès de leur fille
Les parents de Muriel Furrer veulent la vérité sur le décès de leur fille
de Simon Häring, Pascal Ritter
La «Bataille des Sexes» entre Sabalenka et Kyrgios cache un autre enjeu
La «Bataille des Sexes» entre Sabalenka et Kyrgios cache un autre enjeu
de Philipp Reich
Quand des lingots d’or étaient offerts à la Coupe Spengler
Quand des lingots d’or étaient offerts à la Coupe Spengler
de Klaus Zaugg
La F1 change ses règles pour Max Verstappen
La F1 change ses règles pour Max Verstappen
de Romuald Cachod
La Coupe Spengler en dix images mythiques
La Coupe Spengler en dix images mythiques
de Julien Caloz
La Coupe Spengler ne voulait pas de la sélection américaine
La Coupe Spengler ne voulait pas de la sélection américaine
de Timo Rizzi
Historique! Une boxeuse suisse devient championne du monde
Historique! Une boxeuse suisse devient championne du monde
de sarah leupi
Le très beau geste de Granit Xhaka envers un fan endeuillé
Le très beau geste de Granit Xhaka envers un fan endeuillé
Ce fondeur suisse revient de loin pour viser une médaille aux JO
Ce fondeur suisse revient de loin pour viser une médaille aux JO
de ralf streule
Ce hockeyeur a failli mourir congelé à la Coupe Spengler
Ce hockeyeur a failli mourir congelé à la Coupe Spengler
de Klaus Zaugg
Un ex-footballeur pro meurt dans un tragique accident au ski
Un ex-footballeur pro meurt dans un tragique accident au ski
Lugano est redevenu fort grâce à une astuce inattendue
Lugano est redevenu fort grâce à une astuce inattendue
de Klaus Zaugg
Une célèbre tradition est rompue dans le foot anglais
Une célèbre tradition est rompue dans le foot anglais
Un célèbre alpiniste va défier la mort en direct sur Netflix
Un célèbre alpiniste va défier la mort en direct sur Netflix
de Julien Caloz
L'essor des fléchettes a un effet inquiétant
L'essor des fléchettes a un effet inquiétant
de Timo Rizzi
Ces policiers suisses ont une idée pour ne plus être insultés au stade
Ces policiers suisses ont une idée pour ne plus être insultés au stade
de Gian-Luca Fedi
Bienne tient son nouvel artiste, mais il lui manque l'essentiel
Bienne tient son nouvel artiste, mais il lui manque l'essentiel
de Klaus Zaugg
On adore la Super League
On adore la Super League
de Ralf Meile
Le FC Bâle a un sponsor problématique
Le FC Bâle a un sponsor problématique
de Kurt Pelda
Cet étonnant gardien de Serie A possède un gant spécial
Cet étonnant gardien de Serie A possède un gant spécial
de Julien Caloz
Le FC Thoune a 77% de chances d'être champion suisse
Le FC Thoune a 77% de chances d'être champion suisse
de Yoann Graber
Le sacre d'automne du FC Thoune n'a rien d'un miracle
Le sacre d'automne du FC Thoune n'a rien d'un miracle
de Sebastian Wendel
Gottéron avantagé? La preuve que les Romands se trompent
Gottéron avantagé? La preuve que les Romands se trompent
de Klaus Zaugg
Yakin: «Je suis reconnaissant d'avoir grandi en Suisse»
Yakin: «Je suis reconnaissant d'avoir grandi en Suisse»
de François Schmid-Bechtel et Sebastian Wendel
La VAR tue le foot suisse
La VAR tue le foot suisse
de Stefan Wyss
Frayeur en ski: une fondeuse s’écroule sur la piste
Frayeur en ski: une fondeuse s’écroule sur la piste
Les fachos se radicalisent dans des clubs sportifs
3
Les fachos se radicalisent dans des clubs sportifs
de Frédérick Nadeau
Une skieuse suisse a perdu connaissance après sa chute
Une skieuse suisse a perdu connaissance après sa chute
de Romuald Cachod
Le président de la Fédération de ski fustige les JO d'hiver
Le président de la Fédération de ski fustige les JO d'hiver
Un top joueur est sur le point de signer au HC Bienne
Un top joueur est sur le point de signer au HC Bienne
de Klaus Zaugg
Nouvelle polémique autour des tarifs de la Coupe du monde
1
Nouvelle polémique autour des tarifs de la Coupe du monde
de Ralf Meile
L'avenir du ski suisse féminin passera par elle
L'avenir du ski suisse féminin passera par elle
de Sven Papaux
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
de Romuald Cachod
Thèmes
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
1 / 12
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Voici notre top des meilleures séries de l'année 2025
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Quand des lingots d’or étaient offerts à la Coupe Spengler
La Coupe Spengler a toujours été un laboratoire d’idées, comme il y a 40 ans, lorsque les premiers titres d’homme du match étaient accompagnés de lingots.
Alfred «Putz» Gfeller n’a pas seulement dirigé la Coupe Spengler de 1980 à 1989. Il a également révolutionné le tournoi dans de nombreux domaines et l’a préparé à l’ère du marketing sportif. Il est un pionnier, et son importance pour le développement de la Coupe Spengler est souvent sous-estimée.
L’article