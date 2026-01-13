Ueli Kestenholz, star du snowboard suisse, est décédé
Médaillé olympique à Nagano et double vainqueur des X Games, Ueli Kestenholz est décédé à 50 ans après une avalanche au Lötschental, en Valais.
Le snowboardeur suisse Ueli Kestenholz (50 ans) a perdu la vie. Il avait remporté la médaille de bronze olympique à Nagano 1998 et il a remporté par deux fois le boardercross aux X Games en 2003 et 2004. L’information sur son décès a été révélée, mardi, par la Berner Zeitung. Il a été emporté par une avalanche dimanche dans le Lötschental.
«A environ 2400 mètres d’altitude, une avalanche s’est déclenchée pour des raisons encore inconnues et a emporté le snowboardeur. Le skieur a pu se mettre en sécurité par ses propres moyens»
Ueli Kestenholz a ensuite pu être dégagé par ses compagnons et les forces d’intervention. Un hélicoptère l’a transporté à l’hôpital de Visp, où il est décédé. Lors des Jeux olympiques d’hiver de Nagano 1998, il avait remporté la médaille de bronze en slalom géant.
