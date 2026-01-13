en partie ensoleillé
Décès

Ueli Kestenholz, star du snowboard suisse, est décédé

Ueli Kestenholz in Zermatt
Ueli Kestenholz est décédé.Image: klaus zaugg

Ueli Kestenholz, star du snowboard suisse, est décédé

Médaillé olympique à Nagano et double vainqueur des X Games, Ueli Kestenholz est décédé à 50 ans après une avalanche au Lötschental, en Valais.
13.01.2026, 11:19

Le snowboardeur suisse Ueli Kestenholz (50 ans) a perdu la vie. Il avait remporté la médaille de bronze olympique à Nagano 1998 et il a remporté par deux fois le boardercross aux X Games en 2003 et 2004. L’information sur son décès a été révélée, mardi, par la Berner Zeitung. Il a été emporté par une avalanche dimanche dans le Lötschental.

«A environ 2400 mètres d’altitude, une avalanche s’est déclenchée pour des raisons encore inconnues et a emporté le snowboardeur. Le skieur a pu se mettre en sécurité par ses propres moyens»

Ueli Kestenholz a ensuite pu être dégagé par ses compagnons et les forces d’intervention. Un hélicoptère l’a transporté à l’hôpital de Visp, où il est décédé. Lors des Jeux olympiques d’hiver de Nagano 1998, il avait remporté la médaille de bronze en slalom géant.

Der Schweizer Snowboarder Ueli Kestenholz waelzt sich am Montag, 9. Februar 1998, im Schnee von Shiga Kogen, geschmueckt mit der Bronzemedaille, die er am Vortag am olympischen Snowboard- Riesenslalom ...
Ueli Kestenholz se roule dans la neige après avoir remporté la médaille de bronze à Nagano.Image: KEYSTONE

(cma/jah)

Paris s'est transformée en station de ski
