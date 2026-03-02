Vidéo: twitter

«L'arrêt de l'année»: le gardien de l'Angleterre réalise une prouesse

Jordan Pickford, le portier des Three Lions et d'Everton, a brillé samedi en Premier League avec une parade aussi phénoménale que décisive.

Plus de «Sport»

A un peu plus de trois mois du début de la Coupe du monde (11 juin au 19 juillet), les fans de l'Angleterre peuvent être rassurés: leur gardien, Jordan Pickford, a toujours d'excellents réflexes. Et une main très ferme. Le portier d'Everton l'a prouvé ce samedi, en réalisant une véritable prouesse en Premier League sur la pelouse de Newcastle.

On joue la 94e minute et Everton mène 3-2. Forcément, les locaux mettent toutes leurs forces dans la bataille pour arracher le match nul. A l'image de leur milieu de terrain, Sandro Tonali.

L'Italien sent le bon coup en voyant un ballon en cloche, dégagé comme elle le peut par la défense des visiteurs. Tonali arrive lancé à pleine vitesse à l'orée des seize mètres et, sans s'arrêter, réalise une superbe reprise de volée. Son geste est parfait. En total équilibre, le numéro 8 des Magpies transperce le cuir et envoie une frappe ultra-violente. En voyant le départ du tir, qui prend la direction de la cage, on en est certain: Newcastle va égaliser à 3-3.



La scène en vidéo Vidéo: twitter

Mais voilà: Jordan Pickford ne l'entend pas ainsi. Le gardien d'Everton plonge, effectue une incroyable claquette et détourne le ballon sur la latte, qui finit en corner. Un exploit, quand on sait que Pickford a été allumé à bout portant et, qu'en plus, il était masqué par ses défenseurs.

Le portier des Three Lions (31 ans/81 sélections), très expressif comme à son habitude, célèbre son arrêt comme s'il avait marqué un but et est félicité par ses coéquipiers. Et il y a de quoi! Le commentateur TV s'enflamme lui aussi:

«Quel arrêt de Pickford! Un arrêt phénoménal! Le sauvetage de la saison!»

Grâce à cette parade, Pickford a offert trois précieux points à Everton, qui l'a emporté 3-2. Les Toffees grimpent au 8e rang de Premier League et se rapprochent des places européennes. Ils comptent désormais quatre points d'avance sur Newcastle, décevant 13e et toujours privé de son défenseur suisse Fabian Schär.

Au sujet d'un autre Helvète👇 Pourquoi Infantino est impopulaire en Suisse et adoré ailleurs

Pour rappel, le Saint-Gallois s'est blessé à la cheville début janvier contre Leeds et a été opéré dans la foulée. Il devrait faire son retour en avril. Avec l'espoir d'évoluer en Champions League: les Magpies défieront Barcelone, mi-mars, en 8e de finale.