Beckham entre un peu plus dans la légende

Quelques heures avant le coup d'envoi du Mondial aux Etats-Unis, David Beckham a inauguré son étoile à Hollywood. et Tom Cruise avait un message pour lui.

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L'ancien footballeur britannique David Beckham a dévoilé vendredi à Los Angeles son étoile sur le célèbre «Walk of Fame» d'Hollywood Boulevard. La cérémonie a eu lieu quelques heures avant le premier match du Mondial 2026 sur le territoire américain.

«J'ai toujours eu des rêves, mais je n'aurais jamais imaginé qu'un tel honneur soit décerné à un joueur de football anglais issu de la classe ouvrière comme moi», a-t-il déclaré sous le soleil californien. «Et ça tombe bien d'être ici aujourd'hui, alors qu'on se prépare à débuter ici aux Etats-Unis la Coupe du monde 2026», a-t-il ajouté à quelques heures du coup d'envoi d'Etats-Unis-Paraguay.

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A ses côtés, Tom Cruise a salué en David Beckham un héraut du football aux Etats-Unis. L'ancien capitaine de Manchester United et de la sélection anglaise avait traversé l'Atlantique en 2007 pour venir jouer six saisons avec le club américain des Los Angeles Galaxy.

L'arrivée de Beckham «a changé ce sport dans ce pays», a affirmé l'acteur de Top Gun. «Des gens qui n'avaient jamais regardé du football, ou soccer, avaient d'un coup une bonne raison de le faire».

Hollywood célèbre son roi du football. Keystone

Aux Etats-Unis, le football «entre dans l'un de ses moments les plus excitants de son histoire et cet honneur tombe à point nommé», a salué sa femme et ancienne Spice Girl, Victoria Beckham.

Aujourd'hui âgé de 51 ans, son mari est copropriétaire de l'Inter Miami CF, club qui a recruté l'Argentin Lionel Messi en 2023 et a remporté le championnat américain l'année dernière.

Vedette planétaire du football, mais aussi homme d'affaires et égérie de la mode, le Britannique a fait l'objet d'une série documentaire sortie en 2023 sur Netflix. (jah/ats)