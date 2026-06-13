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Coupe du monde 2026: les Etats-Unis battent le Paraguay

United States&#039; Giovanni Reyna, left, celebrates with teammate Antonee Robinson after scoring his team&#039;s fourth goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Pa ...
Giovanni Reyna (à gauche), Antonee Robinson et leurs coéquipiers ont largement battu le Paraguay pour leur premier match.Image: keystone

Les Etats-Unis cartonnent pour leurs débuts

Pour leurs débuts dans leur Coupe du monde, les Américains ont écrasé le Paraguay (4-1) samedi à Los Angeles.
13.06.2026, 05:4613.06.2026, 05:46

Il faudra bien compter sur les Etats-Unis dans cette Coupe du monde. A Los Angeles, la sélection de Mauricio Pochettino a livré une première mi-temps de rêve pour battre le Paraguay 4-1.

Récompensées par un malheureux autogoal de Damian Bobadilla à la 7e et par un doublé du Monégasque Folarin Balogun (31e et 45e), ces quarante-cinq premières minutes furent un petit chef-d’œuvre pour un «Team USA» qui n’avait pourtant pas marqué les esprits ces derniers temps. Mais avec l’inspiration du Milanais Christian Pulisic sur le flanc droit et du Turinois Weston McKennie dans l’axe, les Etats-Unis n’ont cessé de tourmenter un adversaire trop vite dépassé.

Folarin Balogun: un doublé pour lancer parfaitement la Coupe du monde des Etats-Unis.
Folarin Balogun a brillé contre le Paraguay. image: Keystone

En la personne de Folarin Balogun, Mauricio Pochettino a l'immense chance de compter dans ses rangs un buteur qui peut l’emmener très loin. Tranchant dans ses appels et adroit dans le dernier geste, le coéquipier de Denis Zakaria surfe sur sa très belle saison en club avec ses 19 buts inscrits. L’ancien Bâlois et actuel défenseur de Sunderland Omar Alderete a, ainsi, vécu un petit cauchemar dans cette rencontre face à un attaquant aussi insaisissable.

A 3-0 à la pause, la cause était entendue. Mauricio Pochettino a, alors, pu ménager Pulisic. L’ancien coach de Tottenham a sans doute dû regretter le relâchement de ses joueurs sanctionné par la réduction du score de Mauricio à la 73e. Avant que le 4-1 de Giovanni Reyna au bout du temps additionnel ne scelle la démonstration de son équipe. On attend la suite avec une réelle impatience.

(ats/yog)

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