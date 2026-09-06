Tsitsipas est le seul qui peut sauver une série de 150 ans en tennis
Après une longue traversée du désert, entre blessure persistante au dos et détresse mentale, le Grec Stefanos Tsitsipas retrouve des couleurs à l'US Open, où il défie l'Américain Ben Shelton pour une place en quarts de finale. Ce huitième de finale est programmé à 1h, dans la nuit de dimanche à lundi.
Il faut remonter au printemps 2024 pour voir l'ex-numéro 3 mondial, désormais 53e, atteindre la deuxième semaine d'un Grand Chelem: c'était sur la terre battue de Roland-Garros, où il s'était hissé en quart. A New York, il n'a jamais dépassé le troisième tour. Mais à 28 ans, l'Athénien montre de belles choses depuis le début de la quinzaine.
Et il a une mission spéciale à l'US Open: sauver une série vieille de 150 ans. Pour la réussir, il doit absolument atteindre les demi-finales. Le média spécialisé Tennis Temple explique:
Cette année, cela n'a donc pas été le cas à l'Open d'Australie, ni à Roland-Garros, ni à Wimbledon. La dernière chance, c'est l'US Open, et Stefanos Tsitsipas est le dernier, dans le tableau, à avoir un revers à une main... Le Grec est conscient de sa tâche: «J'ai une série de 150 ans à préserver», a-t-il écrit samedi sur X.
Au premier tour, Tsitsipas a renversé l'outsider français Arthur Fils (11e) alors qu'il était mené un set à zéro, 5 jeux à 3 dans le deuxième set. Puis il a disposé d'un second joueur du top 20 au troisième tour, le Tchèque Jiri Lehecka (19e), après avoir cédé une nouvelle fois la première manche.
Le vainqueur du dernier tournoi de Gstaad s'est réjoui:
Les images tranchent avec sa sortie l'an dernier au deuxième tour, battu en cinq sets par l'Allemand Daniel Altmaier. Tsitsipas avait quitté le court avec une lourde blessure au dos qui l'a empêché de marcher pendant deux jours.
Son dos l'a fait souffrir de longues semaines, au point de le faire douter des suites à donner à sa carrière, a-t-il admis en début d'année. Le Grec explique, avec du recul:
«Une voix différente»
Pendant un an, le double finaliste en Grand Chelem (Roland-Garros 2021 et Open d'Australie 2023) a traversé les tournois dans un relatif anonymat jusqu'à tomber à la 88e place mondiale en juin, jonglant entre la souffrance de son dos et la pression au sein de son équipe.
En juin, son ex-compagne espagnole Paula Badosa, avec qui il a été en couple à plusieurs reprises en 2023 et 2025, a pris la parole pour qualifier leur relation très exposée médiatiquement de «toxique», estimant que cela avait affecté sa propre carrière de joueuse de tennis. «Je lui souhaite le meilleur dans sa carrière tennistique et pour le reste», a répondu Tsitsipas au média grec spécialisé MatchPoint247.
Juste avant Wimbledon, fin juin, l'Athénien annonce mettre fin définitivement à sa collaboration avec son père et coach historique Apostolos. Il détaille:
«Une nouvelle carrière»
Il a rejoint le Français Patrick Mouratoglou, ancien entraîneur de Serena Williams et Naomi Osaka, qui l'avait déjà accompagné en 2021. Au quotidien, il est suivi par Thomas Perrin, membre de la structure Mouratoglou. «Nous sommes en train de créer une magnifique atmosphère», se réjouit Tsitsipas. De son côté, Patrick Mouratoglou analyse:
Les résultats ont immédiatement payé puisqu'il remporte fin juillet à Gstaad (ATP 250, terre battue) son premier titre après 16 mois de disette. De quoi le voir retrouver les sommets comme à sa meilleure période?
«Je lui ai dit: "Le passé c'est le passé. Ça ne sert à rien de regarder derrière. C'est une nouvelle carrière qui démarre"», raconte son entraîneur.
Tsitsipas s'est entraîné samedi midi devant de nombreux curieux sur le court numéro 4 avec un gaucher comme sparring-partner, pour se préparer au mieux à affronter Ben Shelton, 9e mondial et candidat crédible au sacre à New York après son titre au Masters 1000 de Montréal.
«Il va falloir y croire à 100%. C’est un joueur très différent, gaucher, qui joue un tennis à très haut risque avec un service monstrueux. Ça va être un match super excitant», prédit Mouratoglou.
(afp/yog)