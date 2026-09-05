Carlos Alcaraz a porté un nouveau débardeur, vendredi au 3e tour de l'US Open. Image: keystone/watson

Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite

Au 3e tour de l'US Open vendredi, le tennisman espagnol a ajouté un débardeur blanc sous son maillot, contrairement à ses deux premiers matchs. La raison est cocasse.

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Carlos Alcaraz a changé un détail de sa tenue, vendredi au 3e tour de l'US Open. Lors de ses deux premiers matchs, l'Espagnol avait évolué avec un large maillot sans manches, de type basketball.

Problème: lors de ses frappes ou de ses mouvements brusques, on a souvent vu... ses tétons. L'actuel numéro 3 mondial a rectifié ce souci en enfilant, sous son maillot, un débardeur blanc. Plaqué sur sa peau, celui-ci a parfaitement couvert les tétons. Ce petit changement vestimentaire n'a pas du tout perturbé Alcaraz: il a largement dominé le Chinois Wu Yibing en trois manches (6-3, 6-4, 6-1).

Les tétons d'Alcaraz ont souvent été vus lors de ses deux premiers matchs. Image: keystone

Le vainqueur de sept titres du Grand Chelem a expliqué l'ajout de son débardeur, en riant:

«Ces derniers temps, on a souvent vu mes tétons. Je me suis dit que je pourrais au moins les cacher pendant un match.»

Que dit le règlement? ​ ne constitue pas en soi une infraction. Il s'agit d'interpréter ce qu'est «une tenue propre et conforme aux usages». Mais dans le milieu conservateur du tennis, on peut facilement imaginer que montrer ses tétons n'est pas toléré dans les mœurs. D'où le choix d'Alcaraz de les cacher.



World Tennis donne une liste précise des vêtements explicitement interdits sur un court: les sweatshirts, shorts de gym, chemises et t-shirts (non-sportifs).

Selon le règlement de la fédération internationale (World Tennis, ex-ITF), «chaque joueur doit s’habiller et se présenter sur le court de manière professionnelle. Une tenue de tennis propre et conforme aux usages doit être portée». Autrement dit: montrer ses tétons, pour un tennisman,Il s'agit d'interpréter ce qu'est «une tenue propre et conforme aux usages».D'où le choix d'Alcaraz de les cacher.World Tennis donne une liste précise des vêtements explicitement interdits sur un court: les sweatshirts, shorts de gym, chemises et t-shirts (non-sportifs).

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes avaient récemment commenté les choix vestimentaires de Carlos Alcaraz, en soulignant justement ce petit problème de nudité. «Je t'aime, Carlos, mais tu dois ranger ce téton», avait lancé l'ancienne joueuse Eugenie Bouchard sur X après son match du premier tour. «Il a écouté», a-t-elle commenté cette fois après avoir vu sa nouvelle tenue contre Wu Yibing.

Alcaraz et son débardeur «cache-tétons», vendredi contre Wu Yibing. Image: keystone

Carlos Alcaraz – tenant du titre à New York – affrontera désormais l'Américain Tommy Paul en huitièmes de finale, dimanche.

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Mettra-t-il à nouveau son débardeur sous le maillot? «Je me suis vraiment senti à l'aise avec un t-shirt supplémentaire. Je pense que je vais continuer comme ça», a précisé l'Espagnol.

(t-online/yog)