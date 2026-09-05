Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite
Carlos Alcaraz a changé un détail de sa tenue, vendredi au 3e tour de l'US Open. Lors de ses deux premiers matchs, l'Espagnol avait évolué avec un large maillot sans manches, de type basketball.
Problème: lors de ses frappes ou de ses mouvements brusques, on a souvent vu... ses tétons. L'actuel numéro 3 mondial a rectifié ce souci en enfilant, sous son maillot, un débardeur blanc. Plaqué sur sa peau, celui-ci a parfaitement couvert les tétons. Ce petit changement vestimentaire n'a pas du tout perturbé Alcaraz: il a largement dominé le Chinois Wu Yibing en trois manches (6-3, 6-4, 6-1).
Le vainqueur de sept titres du Grand Chelem a expliqué l'ajout de son débardeur, en riant:
World Tennis donne une liste précise des vêtements explicitement interdits sur un court: les sweatshirts, shorts de gym, chemises et t-shirts (non-sportifs).
Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes avaient récemment commenté les choix vestimentaires de Carlos Alcaraz, en soulignant justement ce petit problème de nudité. «Je t'aime, Carlos, mais tu dois ranger ce téton», avait lancé l'ancienne joueuse Eugenie Bouchard sur X après son match du premier tour. «Il a écouté», a-t-elle commenté cette fois après avoir vu sa nouvelle tenue contre Wu Yibing.
Carlos Alcaraz – tenant du titre à New York – affrontera désormais l'Américain Tommy Paul en huitièmes de finale, dimanche.
Mettra-t-il à nouveau son débardeur sous le maillot? «Je me suis vraiment senti à l'aise avec un t-shirt supplémentaire. Je pense que je vais continuer comme ça», a précisé l'Espagnol.
(t-online/yog)