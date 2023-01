Le but litigieux de Manchester United contre City Vidéo: twitter

Comment Akanji et City ont été volés par l'arbitre contre Manchester United

Manchester City et son défenseur suisse ont perdu le derby samedi en Premier League (2-1). Mais l'égalisation des Red Devils n'aurait pas dû être validée. On veut aussi votre avis.

Manuel Akanji et ses coéquipiers de Manchester City ont de quoi être très frustrés ce samedi soir. Déjà parce qu'ils ont perdu le derby de la ville face à leur grand rival, Manchester United (2-1), ce qui n'était plus arrivé depuis trois ans. Ensuite, parce qu'ils voient leur adversaire du jour revenir à un petit point au classement, tout en laissant une occasion en or à Arsenal, le leader, de prendre huit longueurs d'avance en cas de victoire dimanche à Tottenham. Et, cerise sur le gâteau, les Skyblues ont encaissé une égalisation extrêmement litigieuse.

A la 78e, le milieu de United Casemiro lance en profondeur son coéquipier, Marcus Rashford (cercle jaune, voir photo ci-dessous). L'attaquant des Red Devils est très clairement hors-jeu, un bon mètre devant le dernier défenseur de City (en l'occurence Akanji). Sauf que Rashford a l'intelligence de ne jamais toucher le ballon. S'il l'avait fait, l'arbitre aurait immédiatement sifflé. Non, à la place, le numéro 10 de United a accompagné le ballon, en le protégeant. Et c'est son coéquipier Bruno Fernandes (cercle vert), qui avait poursuivi sa course, qui a pu conclure à l'entrée des 16 mètres, d'une frappe parfaite du plat du pied.

Le départ de l'action (passe en profondeur de Casemiro pour Rashford) image: capture d'écran canal+

Le Portugais, lui, n'était pas du tout hors-jeu au départ de l'action. Après que le juge de ligne ait levé son drapeau, l'arbitre a malgré tout validé le but après discussion avec ses assistants VAR.

Problème: Rashford, même s'il ne touche pas le ballon, semble faire action de jeu en ayant une influence sur lui. A cause de sa protection de balle, les défenseurs de City n'arrivent pas à s'emparer de celle-ci. La protection de Rashford s'avère déterminante pour que Fernandes puisse frapper sans que les adversaires n'interviennent. C'est le fameux «hors-jeu passif». Et le règlement est pourtant très clair, comme le rappelle L'Equipe:

«Un joueur en position de hors-jeu au moment où le ballon est passé ou touché par un coéquipier doit être sanctionné uniquement lorsqu'il commence à prendre une part active au jeu:



- en intervenant dans le jeu, car il joue ou touche le ballon passé ou touché par un coéquipier; ou en interférant avec un adversaire, car il empêche un adversaire de jouer ou d'être en position de jouer le ballon en entravant clairement son champ de vision; ou il lui dispute le ballon; ou il tente clairement de jouer un ballon qui se trouve à proximité alors que cette action influence la réaction d'un adversaire; ou il effectue une action évidente qui influence clairement la capacité d'un adversaire à jouer le ballon.» Règlement de l'International Football Association Board (IFAB)

C'est ce dernier sous-point qui concerne Rashford.

La décision de l'arbitre de valider le but a consterné le consultant de Canal+, Jean-Luc Arribart, qui a lâché un dubitatif «Alors là...» dès que l'arbitre a désigné le rond central. L'expert français n'est pas le seul qui a été surpris: de nombreux internautes sur Twitter s'étonnent du choix de Monsieur Stuart Attwell d'avoir validé le but. Bruno Fernandes, lui, a logiquement applaudi l'homme en noir après le match: «Rashford n’a pas eu d’influence car il n’y avait personne près de lui. Le défenseur de City le plus proche était près de moi», a argumenté le Portugais de Manchester United.

Et vous, vous en pensez-quoi? L'arbitre aurait-il dû annuler ce but?

Le calvaire des Citizens n'était pas fini après cette égalisation litigieuse. Quatre minutes plus tard, Rashford renversait la vapeur en inscrivant le 2-1, sans aucune contestation possible cette fois. Et en toute fin de match, Stuart Attwell aurait dû siffler un penalty pour City pour une faute sur Haaland – déséquilibré au moment de frapper – qu'il n'a donc pas vue.