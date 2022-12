Pourquoi les Pays-Bas n'auraient pas dû tirer en premier contre l'Argentine

Face à la Croatie, les Japonais ont raté trois de leurs quatre tirs au but, dont le premier.

Face à la Croatie, les Japonais ont raté trois de leurs quatre tirs au but, dont le premier. Image: keystone

Ainsi, juste après la défaite nippone contre les Croates, Opta a sorti ce constat et cette statistique: ce sont les équipes qui tirent en second lors d'un Mondial qui ont davantage de chances de gagner (54,5%).

Elle a indiqué, après la défaite du Japon aux tirs au but en 8e de finale contre la Croatie, que les sept dernières équipes (y compris les Japonais) à avoir tirer en premier en Coupe du monde ont toutes perdu. A savoir:

On entend encore souvent des experts du foot dire que l'équipe qui frappe le premier tir au but de la série a un avantage. La théorie a une certaine légitimité: en marquant, le joueur met une forte pression à l'adversaire, qui doit égaliser. Sauf que cette idée a été balayée par la plateforme de statistiques de foot, Opta.

Les «Oranje» ont été éliminés par les Sud-Américains aux tirs au but en quarts de finale du Mondial (2-2, t.a.b 3-4). Ils ont entamé la séance, par un tir raté de van Dijk. Des statistiques montrent que l'équipe qui tire en premier n'a plus d'avantage. Au contraire!

Les Pays-Bas ont été éliminés en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 par l'Argentine, aux tirs au but.

Les Pays-Bas ont été éliminés en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 par l'Argentine, aux tirs au but. Image: keystone

«Un client a perdu 1000 francs»: l'enfer des paris pendant le Mondial

La Coupe du monde ravit les aficionados de paris sportifs. Mais la course au bon pronostic glisse parfois vers une pratique malsaine des jeux d'argent. Les jeunes sont de plus en plus concernés. Deux centres de prévention romands tirent la sonnette d'alarme.

Le démon du jeu, ça vous gagne, et ça peut vous faire perdre beaucoup. En Suisse, nombre de parieurs sont déjà très actifs tout au long de l’année. Mais la période de la Coupe du monde est propice à un regain d’enthousiasme pour la chasse au bon pronostic, quitte à y laisser quelques plumes – quand il ne s’agit pas de son matelas financier.