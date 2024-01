La décision de Kyril Louis-Dreyfus a engendré un tollé chez les fans de Sunderland. image: shutterstock/instagram

Ce Suisse crée un scandale dans le foot anglais

L'étonnante démarche de Kyril Louis-Dreyfus, propriétaire et président de Sunderland, a froissé de nombreux fans de ce club de deuxième division. Depuis, l'Helvète est revenu sur sa décision.

Plus de «Sport»

L'homme d'affaires helvético-français Kyril Louis-Dreyfus n'a pas eu une idée lumineuse dans son Stadium of Light. C'est en tout cas l'avis de nombreux fans de Sunderland, dont le natif de Zurich (26 ans) est propriétaire et président.

L'idée en question? Décorer un bar de l'enceinte aux couleurs et slogans de Newcastle United, que les Black Cats reçoivent ce samedi à l'occasion du troisième tour de la Coupe d'Angleterre. Si vouloir bien accueillir les visiteurs est louable (on se souvient par exemple des raclettes qu'offrait pendant une période le FC Sion aux fans adverses), c'est too much de donner l'impression à ceux-ci d'être à la maison.

D'autant plus que Newcastle est le grand rival de Sunderland, ces deux villes du Nord-Est de l'Angleterre n'étant distantes que de 20 km. Ce derby est d'ailleurs attendu depuis longtemps, près de huit ans, les deux équipes ne s'étant plus croisées depuis le 20 mars 2016 (1-1 en Premier League) à cause de leurs relégations et promotions respectives. Autant dire que l'engouement sera très fort ce samedi après-midi, avec notamment la venue annoncée de 6000 fans des Magpies, comme le précise RMC Sport.

Tollé et rétropédalage

L'excès de courtoisie des dirigeants de Sunderland envers ces derniers a donc fait réagir vigoureusement les supporters locaux. Parmi eux, Joanne Youngson, une abonnée du club, s'est par exemple insurgée sur le réseau social X:

«Je me demande si Kyril sait ce que ça représente pour nous. Il ne nous comprend pas du tout, ni nous ni la région»

D'autres fans encore plus outrés ont même demandé la démission du jeune Helvète, qui détient également des parts de l'Olympique de Marseille (un club dont son père, Robert Louis-Dreyfus, a été propriétaire et sporadiquement président entre 1996 et 2016).

Kyril Louis-Dreyfus (à droite) n'a que 26 ans mais il est déjà propriétaire de Sunderland, club de 2e division anglaise. image: instagram

Face à ce tollé, Kyril Louis-Dreyfus et les dirigeants de Sunderland ont rétropédalé jeudi et enlevé les décorations en l'honneur de Newcastle. Une démarche accompagnée d'un communiqué sous forme d'excuses aux fans des Black Cats:

«Nous présentons nos excuses aux fans pour l'inquiétude compréhensible qu'ils ont exprimé à juste titre. La décision immédiate a été prise par la direction de remettre l'espace dans son état d'origine et nous nous excusons de nouveau auprès de nos fans pour le fait que ce problème n'ait pas été résolu plus tôt.» Le communiqué de Sunderland

Territorialité et favoris en difficulté

Les dirigeants de l'actuel 6e de Championship, la deuxième division anglaise, regrettent aussi dans leur message une «grave erreur de jugement». S'ils ne le savaient pas déjà, ils ont appris à leurs dépens cette semaine que les fans de foot du monde entier prennent très à cœur la question de la territorialité.

Sur le lien entre les clubs et leurs supporters👇 Commentaire Ce comportement des clubs envers les fans est détestable

Les cortèges d'ultras dans les villes, les bâches ou drapeaux accrochés aux grillages ou encore, bien plus stupides, les tags sur le stade ou dans la cité du rival (comme lors du derby de Super League Lausanne-Servette le mois dernier) sont des exemples parmi d'autres.

Côté terrain, le petit poucet aura sa chance contre Newcastle. Après un bon début de saison, le club du Suisse Fabian Schär traverse un passage difficile: il reste sur cinq défaites lors de ses six derniers matchs de Premier League. Tombés à la 9e place du classement, les Magpies doivent aussi digérer une grosse désillusion en Ligue des champions, où ils ont terminé derniers de leur groupe au bout du suspense.

Fabian Schär (à droite) et Newcastle vivent une période compliquée. Image: keystone

Alors si les dirigeants de Sunderland avaient dans un premier temps déroulé le tapis rouge pour leur adversaire, on peut être sûr que les joueurs des Black Cats attendront Fabian Schär & Cie le couteau entre les dents pour ce derby qui promet.