Le maillot extérieur de l'Allemagne pour l'Euro 2024. image: capture d'écran x

Le maillot d'un adversaire de la Nati à l'Euro fait polémique

La couleur du nouveau chandail «extérieur» de l'Allemagne ne plaît pas à tout le monde au pays, entre goût et récupération politique.

L'équipe d'Allemagne n'a pas vu la vie en rose ces derniers mois, avec des résultats très décevants qui ont notamment coûté sa place au sélectionneur Hansi Flick, remplacé en septembre dernier par Julian Nagelsmann. Alors, c'est peut-être pour initier un déclic que la Mannschaft a décidé de porter cette couleur sur son maillot «extérieur» lors de l'Euro 2024, qu'elle disputera chez elle.

Ce chandail flashy (comportant également un dégradé violet), présenté la semaine dernière, a créé de grosses vagues chez notre voisin du Nord, que la Nati affrontera dans le groupe A, le 23 juin (21h00) à Francfort. Si elle a déclenché un fort enthousiasme chez pas mal de fans – aucun autre maillot extérieur de l'Allemagne n'a connu un aussi bon début de vente, fanfaronne l'équipementier Adidas –, cette tunique froisse beaucoup d'Allemands.

Le sélectionneur Julian Nagelsmann a dit apprécier ce maillot insolite. image: dpa/boris roessler

Selon un sondage réalisé par T-Online auprès de 1'500 supporters, 57% d'entre eux trouvent le maillot «moche» ou «plutôt moche». Seuls 28% l'approuvent.

Barbie et les tutus

Pour ses détracteurs, ce sont surtout sa couleur et les stéréotypes qu'elle sous-tend qui sont problématiques. Manque de sérieux, féminité, étendard de la communauté LGBTQ, tout y passe. Florilège de réactions:

«Est-ce un maillot féminin?»

«Barbie sur la pelouse»

«Ça ressemble davantage à du carnaval»

«Nous devrions avoir honte»

En parlant de honte, un hashtag #TrikotDerSchande (maillot de la honte) a même été créé sur le réseau social X, que les pourfendeurs de cette tunique agrémentent de leurs plaintes.

Au sein de la contestation, l'extrême-droite allemande – notamment le parti Alternative für Deutschland (AfD) – est la plus véhémente. Elle récupère le design du maillot à des fins politiques. En plus de regretter l'absence de lien entre le rose et le drapeau national, elle accuse la fédération allemande de football (DFB) et les autorités de propagande LGBTQ. C'est par exemple le cas du portail reitschuster.de:

«Nos joueurs ressemblent à des supports publicitaires pour la parade gay ou aux militants LGBTQ. La politisation du sport en République fédérale a atteint un niveau que l'on ne retrouve que dans les États autoritaires et les dictatures.»

Ainsi, suivant cette idée, le maillot est tourné en dérision sur les réseaux sociaux, où circule un dessin des footballeurs de la Mannschaft affublés de leur chandail rose et d'un tutu aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBTQ.

Daniel Wald, politicien de l'AfD dans l'Etat de Saxe-Anhalt, va même jusqu'à écrire, sur X:

«Le maillot rose-violet est destiné à la "nouvelle génération" de diversité à la Sodome et Gomorrhe, au cosmopolitisme et à la diversité de l'"Allemagne"»

Si les réactions sont aussi fortes, c'est sans doute parce que la fédération allemande a justifié ce choix de couleur par une volonté politico-sociétale. Dans un communiqué, elle explique que ce maillot doit «représenter la nouvelle génération de fans de football allemands et la diversité du pays».

Selon l'ex-manager de la Mannschaft Oliver Bierhoff, l'objectif de la DFB est également commercial: vendre des maillots à la génération Z, nettement plus encline – y compris les garçons – à porter du rose.

Une vidéo humoristique

L'équipe d'Allemagne avait anticipé toutes ces critiques négatives. Elle a publié dans la foulée une vidéo dans laquelle les joueurs (et joueuses, qui porteront aussi ce maillot) balayent tous les stéréotypes associés au rose, avec un certain humour.

La vidéo en question Vidéo: instagram

Un exemple? La question: «Est-ce un maillot pour femmes?» apparaît en surimpression. Jule Brand, attaquante de l'Allemagne dames, répond: «Il ne me semble pas qu'il y a huit titres de champion d'Europe représentés dessus», en clin d'œil aux huit sacres (contre trois chez les hommes) des Allemandes.

Les footballeurs allemands arboreront cette tunique controversée pour la première fois le 26 mars à Francfort, en match amical face aux Pays-Bas. Ne reste plus qu'à espérer qu'elle n'éblouisse pas les Helvètes le 23 juin.