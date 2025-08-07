beau temps27°
DE | FR
burger
Sport
Football

Football: Nsame est un bourreau de travail

Le Camerounais est un bourreau de travail.
Le Camerounais est un bourreau de travail. Image: Instagram

«Un monstre»: Jean-Pierre Nsame s'est transformé

Vainqueur de la Supercoupe de Pologne avec le Legia Varsovie en juillet, l'attaquant camerounais est de retour au sommet, et ce n'est pas seulement grâce à son talent. Un ex-coéquipier raconte.
07.08.2025, 16:4707.08.2025, 16:47
Julien Caloz
Julien Caloz
Plus de «Sport»

On avait un peu perdu la trace de Jean-Pierre Nsame depuis qu'il avait égalé le record de buts inscrits en Super League (111 réalisations, une marque qu'il partage avec Marco Streller). C'était en février dernier. Il ne manquait donc qu'une réussite au natif de Douala pour s'emparer seul du record, mais celle-ci n'est jamais arrivée, la faute notamment à une blessure qui l'a écarté des terrains durant un mois.

De retour au Legia Varsovie cet été, l'ancien buteur de Servette, YB et Saint-Gall a retrouvé la forme puisqu'il a remporté la Supercoupe de Pologne, le 10e titre de son brillant parcours. Une carrière que «JP» Nsame doit à son talent balle au pied, mais pas seulement.

Un de ses anciens coéquipiers au Servette FC décrit un footballeur hors-norme. «Personne ne le connaissait quand il est arrivé en provenance d'Angers en 2016, mais on a découvert un bosseur de fou; un des footballeurs les plus pros avec lequel j'ai joué», retrace Tibert Pont, admiratif du buteur camerounais.

«Nsame arrivait 1h30 avant tout le monde à l'entraînement, et il était le dernier parti»
Tibert Pont

L'attaquant avait sa routine, à laquelle il ne dérogeait jamais. «Hors du terrain, c'était gainage, muscu, soins. Et sur le pré, il répétait les mêmes gestes devant le but, à fond, à fond», se souvient Tibert Pont. Cela semble être encore le cas aujourd'hui: Nsame continue de publier des images de lui en salle de force sur Instagram, avec des messages du style «Sous les cendres, le charbon brûle encore»; ou «Travail, Détermination, Persévérance, Régularité, Sacrifice.. Répétition!»; ou encore «Les temps difficiles créent des hommes forts!»

Jean-Pierre Nsame pose un vrai problème au foot suisse

Au Servette FC, ce travail de sape a très vite finit par payer.

«Ça ne se voit peut-être pas comme ça, mais c'est un monstre physiquement. Il est gainé à mort et n'a pas la moindre graisse superflue. C'est un athlète d'exception.»
Tibert Pont

Jean-Pierre Nsame porte une attention quasi obsessionnelle aux gains marginaux. Ces petits détails qui, mis ensemble, finissent par faire une grande différence, que ce soit pendant ses heures de travail ou en-dehors. «Comme on mangeait ensemble après l'entraînement au Servette, je le voyais toujours faire très attention à ce qu'il mangeait», relate Tibert Pont.

Ce niveau de professionnalisme lui a permis d'avoir une régularité impressionnante au plus haut niveau:

«En Suisse, Nsame a marqué 165 buts toutes compétitions confondues en 277 parties, soit un goal chaque 1,7 match»
A titre de comparaison, Streller marquait chaque 2,2 parties lors de ses années en Suisse.

Si le nouveau buteur de Saint-Gall n'a connu qu'une seule grave blessure (au talon d'Achille en 2021), et s'il est revenu aussi fort, «c'est aussi grâce à son hygiène de vie», veut croire Tibert Pont.

Le Genevois prédit un avenir radieux à son ancien coéquipier. «Nsame n'a que 32 ans. Le fait qu'il pousse chaque détail à fond pourrait lui permettre de durer. Prenez Ronaldo: avec un corps parfait, il continue de performer à 40 ans.»

Plus d'articles sur le sport

«Un rêve»: ce Romand a écrit au petit garçon qu'il était
de Julien Caloz
Novak Djokovic est la cible de violentes attaques en Serbie
de Simon Häring
Le foot suisse va vivre une grande première
de Yoann Graber
Il n'est pas si simple de passer du rugby au foot US: la preuve
de Julien Caloz
Humeur
Cette scène prouve toute la complexité mentale du tennis
de Yoann Graber
Cette star du hockey suisse a un projet ambitieux en Asie
de Adrian Bürgler
«Je me suis épuisée»: la star de la voile imite Lara Gut-Behrami
de Julien Caloz
Le maillot de Young Boys devient la risée du web
de Yoann Graber
Cette footballeuse filme une «vidéo de la honte» sur le terrain
de Yoann Graber
7 objets improbables lancés des tribunes pendant un match
de Marine Brunner
1
Le triomphe de Ferrand-Prévot est né en Suisse
de Julien Caloz
Une tradition méconnue de Wimbledon défie le temps
de Julien Caloz
Le transfert de cette star est annoncé d'une manière hallucinante
de Yoann Graber
Cette poudre pour booster le cerveau fait fureur
de Deborah Stoffel
Le nouveau patron de Xhaka est un jeune suisse à qui tout réussit
de Niklas Helbling
Ce Français bat un record du monde...qui n'existe pas
de Julien Caloz
Granit Xhaka a emmené son porte-bonheur à Sunderland
de Julien Caloz
L'extrême maigreur de plusieurs coureuses inquiète
de Benoît NOËL
Stades pleins, succès viral: ce championnat amateur est dingue
de Jing Xuan TENG
Scène cocasse en baseball
Thèmes
Ils skient sur l'Etna en éruption
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Ces trois pays ne sont plus accessibles sans visa avec le passeport suisse en 2025
2
La nouvelle méthode de Coop Pronto pour vérifier votre âge pose problème
3
Digitec Galaxus a commis une grosse bourde
Cette footballeuse filme une «vidéo de la honte» sur le terrain
La Brésilienne Dudinha a posté sur TikTok une publication qui a créé une grosse polémique, après la finale de la Copa America remportée contre la Colombie.
La finale de la Copa America féminine a offert aux joueuses et spectateurs une sacrée dose d'adrénaline, samedi en Equateur. Car c'est au bout du suspense que le Brésil s'est imposé face à la Colombie aux tirs au but, alors que le score était de 4-4 après les prolongations.
L’article