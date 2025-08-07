Le Camerounais est un bourreau de travail. Image: Instagram

«Un monstre»: Jean-Pierre Nsame s'est transformé

Vainqueur de la Supercoupe de Pologne avec le Legia Varsovie en juillet, l'attaquant camerounais est de retour au sommet, et ce n'est pas seulement grâce à son talent. Un ex-coéquipier raconte.

Plus de «Sport»

On avait un peu perdu la trace de Jean-Pierre Nsame depuis qu'il avait égalé le record de buts inscrits en Super League (111 réalisations, une marque qu'il partage avec Marco Streller). C'était en février dernier. Il ne manquait donc qu'une réussite au natif de Douala pour s'emparer seul du record, mais celle-ci n'est jamais arrivée, la faute notamment à une blessure qui l'a écarté des terrains durant un mois.

De retour au Legia Varsovie cet été, l'ancien buteur de Servette, YB et Saint-Gall a retrouvé la forme puisqu'il a remporté la Supercoupe de Pologne, le 10e titre de son brillant parcours. Une carrière que «JP» Nsame doit à son talent balle au pied, mais pas seulement.

Un de ses anciens coéquipiers au Servette FC décrit un footballeur hors-norme. «Personne ne le connaissait quand il est arrivé en provenance d'Angers en 2016, mais on a découvert un bosseur de fou; un des footballeurs les plus pros avec lequel j'ai joué», retrace Tibert Pont, admiratif du buteur camerounais.

«Nsame arrivait 1h30 avant tout le monde à l'entraînement, et il était le dernier parti» Tibert Pont

L'attaquant avait sa routine, à laquelle il ne dérogeait jamais. «Hors du terrain, c'était gainage, muscu, soins. Et sur le pré, il répétait les mêmes gestes devant le but, à fond, à fond», se souvient Tibert Pont. Cela semble être encore le cas aujourd'hui: Nsame continue de publier des images de lui en salle de force sur Instagram, avec des messages du style «Sous les cendres, le charbon brûle encore»; ou «Travail, Détermination, Persévérance, Régularité, Sacrifice.. Répétition!»; ou encore «Les temps difficiles créent des hommes forts!»

Au Servette FC, ce travail de sape a très vite finit par payer.

«Ça ne se voit peut-être pas comme ça, mais c'est un monstre physiquement. Il est gainé à mort et n'a pas la moindre graisse superflue. C'est un athlète d'exception.» Tibert Pont

Jean-Pierre Nsame porte une attention quasi obsessionnelle aux gains marginaux. Ces petits détails qui, mis ensemble, finissent par faire une grande différence, que ce soit pendant ses heures de travail ou en-dehors. «Comme on mangeait ensemble après l'entraînement au Servette, je le voyais toujours faire très attention à ce qu'il mangeait», relate Tibert Pont.

Ce niveau de professionnalisme lui a permis d'avoir une régularité impressionnante au plus haut niveau:

«En Suisse, Nsame a marqué 165 buts toutes compétitions confondues en 277 parties, soit un goal chaque 1,7 match» A titre de comparaison, Streller marquait chaque 2,2 parties lors de ses années en Suisse.

Si le nouveau buteur de Saint-Gall n'a connu qu'une seule grave blessure (au talon d'Achille en 2021), et s'il est revenu aussi fort, «c'est aussi grâce à son hygiène de vie», veut croire Tibert Pont.

Le Genevois prédit un avenir radieux à son ancien coéquipier. «Nsame n'a que 32 ans. Le fait qu'il pousse chaque détail à fond pourrait lui permettre de durer. Prenez Ronaldo: avec un corps parfait, il continue de performer à 40 ans.»