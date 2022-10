Erling Haaland célèbre un but. Image: AP PA

Une pétition demande l'exclusion d'Haaland du championnat anglais

Erling Haaland continue sa promenade de santé à Manchester City en empilant les buts. À tel point qu'une drôle de pétition en ligne a réuni près de deux millions de signatures pour son exclusion du championnat anglais.

14 buts en 8 matchs, des triplés à la pelle, Erling Haaland affole tous les compteurs de Manchester City et survole la Premier League. En bref, il est fort, beaucoup trop fort. Et ça ne semble pas plaire à tout le monde. En effet, une pétition a été lancée auprès du parlement britannique pour l'exclure du championnat. «Il faut retirer Haaland de la Premier League, car c'est un robot», réclame la demande humoristique et non moins officielle qui a été soumise sur le site web du parlement britannique (retirée depuis).

La pétition n'est restée que quelques heures en ligne selon L'Equipe, mais elle a fait son petit effet en récoltant plus de deux millions de signatures.

Monsieur, c'est pas du jeu!

Jouer contre Erling Haaland, c'est comme voir débarquer un joueur pro dans votre cour de récré, ça va deux minutes, mais après, c'est plus du jeu. En effet, le Norvégien de 22 ans, surnommé «le cyborg» pour son manque d'expression et son attitude imperturbable sur le terrain, a déjà établi un record de buts et de passes décisives, après seulement 11 apparitions sous le maillot de Manchester City.

Le Norvégien ne semble pas vouloir en rester là, continuant de terroriser les défenses adverses. Pour en revenir à la pétition qui a engrangé deux millions de signatures, elle aurait pu légalement être un sujet de discussion au sein même du parlement britannique. Mais à ce rythme là, ce n'est que partie remise pour le joueur norvégien.