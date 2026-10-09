José Mourinho en discussion avec Kylian Mbappé. Image: getty

Polémique Mbappé: «Vous avez cru qu’il faisait le Tour de Suisse»



La présence en Suisse de Kylian Mbappé a suscité une vive polémique en Espagne, que son entraîneur José Mourinho a tenté d’éteindre vendredi en conférence de presse.

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L'entraîneur du Real Madrid José Mourinho a qualifié vendredi de «ridicules» les critiques envers l'attaquant français Kylian Mbappé, de plus en plus visé en Espagne, accusant la presse de «créer des histoires pour rien».

Le capitaine de l'équipe de France, dont les faits et gestes sont scrutés par les journalistes espagnols et les supporters madrilènes, a été vivement critiqué pendant la trêve internationale pour avoir réalisé une partie de la récupération de sa blessure au genou gauche à Paris et en Suisse, plutôt qu'à Madrid.

L'attaquant français a également été aperçu à l'entrée d'une boîte de nuit parisienne, et a été accusé par certains fans de défier l'autorité de son entraîneur en postant une photo à vélo sur les réseaux sociaux, alors que Mourinho avait expliqué dans une interview accordée dix jours plus tôt qu'un footballeur pro devait éviter de skier ou de faire du vélo, en raison du risque de blessure.

«Si ces polémiques sont exagérées? Elles sont ridicules», a résumé le technicien portugais en conférence de presse à la veille de la reprise en Liga face à Villarreal.

«Les joueurs qui devaient être présents ici, à Valdebebas, tous les jours pour leur récupération, étaient là. Mbappé est venu, comme les autres, faire des examens pour obtenir un diagnostic. Il est ensuite allé consulter son spécialiste en France, car son genou a une histoire que l'on ne peut pas ignorer», a-t-il expliqué.

Agacé par les questions des journalistes, Mourinho est revenu en détail sur chaque polémique pour défendre son joueur.

«Les problèmes actuels dans le football ne vous suffisaient pas... Donc vous avez trouvé la discothèque, qui n'en était en fait même pas une, car elle était transformée pour un événement privé de la Fashion Week, puis le vélo en Suisse qui, en fait, était dans un hôtel de petites maisons individuelles où chaque maison avait des vélos à disposition pour se rendre dans les zones communes, et vous avez cru qu'il faisait le Tour de Suisse», a-t-il développé.

Interrogé sur le possible accueil hostile du public madrilène samedi, Mourinho a assuré que Mbappé, touché au genou avec les Bleus en Turquie, allait faire son retour sur les terrains et s'est dit «certain» que l'ex-buteur parisien n'avait pas «manqué à ses obligations avec le Real Madrid».

Déjà distancé dans la course au titre après sa défaite dans le derby contre l'Atlético avant la trêve, le Real (4e, 15 points), n'a déjà plus le droit à l'erreur en Liga s'il veut espérer rattraper son éternel rival, le FC Barcelone (1er, 21 points).

(afp/roc)