Kylian Mbappé prend un gros risque avec ses crampons suisses

Kylian Mbappé est sorti sur blessure vendredi contre la Turquie. Image: getty

Mbappé prend un gros risque avec ses crampons suisses

Kylian Mbappé s’est blessé vendredi alors qu’il chaussait pour la première fois en match un prototype de la marque On, désireuse de conquérir le marché du football. Un expert nous éclaire sur le possible lien entre sa blessure et ses nouveaux crampons, et expose les risques liés à son changement d’équipementier.

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L’équipementier suisse On et Kylian Mbappé ont bien caché leur jeu: alors que l’utilisation de crampons prototypes en match par le célèbre attaquant français n’était attendue que dans «quelques semaines», il les a portés dès vendredi en Ligue des nations, lors de la victoire 1-0 des Bleus en Turquie.

Le calendrier a-t-il été précipité après que la marque zurichoise a été pointée du doigt pour ne pas avoir été en mesure de proposer une paire au joueur du Real Madrid pour sa rencontre de Liga contre l’Atlético, sa première suite à l’officialisation du partenariat? Mystère.

Quoi qu’il en soit, «On» ne pouvait pas imaginer pire entrée en matière dans le monde du football: pour son premier match avec ses crampons suisses, Kylian Mbappé s’est blessé vendredi au moment d’inscrire l’unique but de la partie.

Alors que la Fédération française de football (FFF) avait évoqué dans un premier temps une lésion tendineuse du genou, le buteur tricolore souffre d’une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche, a indiqué son club samedi, après des examens complémentaires effectués à Madrid. Il est désormais «out» pour les trois autres matchs du rassemblement de l'équipe de France, dont celui contre la Belgique, lundi à 20h45.

Face à ce forfait, une question se pose inévitablement: existe-t-il un lien entre la blessure de Kylian Mbappé et les crampons On qu’il portait pour la première fois en match?

Podologue du sport au centre médico-sportif MotionLab, au Mont-sur-Lausanne (VD), Arnaud Goutorbe ne peut «l’affirmer à 100%». Il estime toutefois que le prototype a pu jouer un rôle dans l’apparition de la blessure, celui-ci étant directement impliqué dans la séquence critique.

«Quand on regarde la frappe de Kylian Mbappé, on voit qu’il y a une hyperextension du genou associée à un appui pied gauche sur la bande externe (réd: de la chaussure) et à une inclinaison de la jambe gauche et du tronc vers la gauche.» Arnaud Goutorbe

La blessure du joueur en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

A cela s’ajoute le fait que la blessure soit survenue relativement tôt dans le match (54e), sur un mouvement qui impose certes «des forces importantes au genou», mais qui est «assez habituel» chez Mbappé.

Arnaud Goutorbe émet par ailleurs des réserves sur les tiges «LightSpray», présentées par la marque On comme «révolutionnaires», «ultra-légères» et «sans coutures». Des tiges censées permettre aux joueurs de ne faire qu’un avec le ballon, au risque de perdre en stabilité et en maintien.

«En soi, un crampon n’est déjà pas la meilleure chaussure pour le pied. Vouloir à tout prix gagner en finesse et en légèreté ne peut se faire sans perdre certaines caractéristiques utiles, comme la stabilité et le maintien. On parle aussi, outre la technologie “LightSpray”, de l’ajout d’une plaque de carbone dans la semelle. Si c'est bien le cas, on perd encore en stabilité latérale et en confort, car il n’y a pas d’hyper-mousse comme dans les chaussures de running de la marque.» Arnaud Goutorbe

Arnaud Goutorbe, podologue du sport. image: dr

Au-delà de cette blessure vendredi avec les Bleus, le podologue du sport pointe le risque pris par Mbappé en changeant d’équipementier, après 20 ans passés à jouer avec des Nike, dont plusieurs saisons d’affilée avec la gamme «Mercurial Superfly». Un choix potentiellement très intéressant financièrement, mais qui impose certaines contraintes physiques.

«Ses chaussures chez Nike étaient sur mesure. Elles étaient faites à son pied. Son système musculo-ligamentaire était habitué à la rigidité de la plaque, à l’emplacement des crampons ou au mesh (réd: la partie supérieure des chaussures), et donc à la stabilité et au dynamisme des modèles», indique l’expert du pied. Et d'ajouter:

«Les capteurs plantaires sont des récepteurs capables d’analyser très rapidement une foule d’informations: force, pression et qualité du support. Ils sont souvent oubliés, alors qu’ils jouent un rôle majeur pour notre stabilité et notre dynamisme. Son pied avait en mémoire toutes ces informations.» Arnaud Goutorbe

Le spécialiste souligne par ailleurs le besoin d’une période d’adaptation lors d’un changement d’équipementier. «Cela ne se fait pas en un mois.» Or les contraintes liées aux contrats de sponsoring laissent justement peu de temps aux footballeurs professionnels pour prendre de nouveaux repères avec leur nouvel outil de travail.

Le prototype On porté par Mbappé, ici à l'échauffement. image: Getty

Le risque pris par Mbappé est d’autant plus important qu’il ne jouait pas vendredi avec des crampons commercialisés. Sa paire était un prototype amené à évoluer. «Celui-ci peut être testé en laboratoire, mais lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales, c’est-à-dire sur un terrain de football, de nouvelles variables qui n’étaient pas présentes lors des tests entrent en jeu.»

C’est sur ces variables que l’équipementier zurichois doit désormais se pencher pour peaufiner ses premiers crampons. Et ce, sans pouvoir s’appuyer sur les retours de sa nouvelle star: Kylian Mbappé pourrait être absent des terrains entre dix jours et trois semaines.