Mbappé obtient de la marque On ce que Federer n’a pas eu

Kylian Mbappé a suivi Roger Federer en devenant à son tour actionnaire de l’équipementier suisse On. A une différence majeure: il n’a pas eu à y placer ses billes.

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Comme watson l’avait pressenti il y a trois mois, juste avant le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a bel et bien quitté Nike après 20 années de fidélité à la marque pour s’engager avec l’équipementier suisse On. L’officialisation a été faite vendredi.

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L'attaquant français aurait paraphé un contrat de dix ans avec une rémunération composée d’une partie en cash et d’un portefeuille d’actions, ce second volet étant précisément ce qui l’aurait poussé à refuser une ultime offre de Nike, qui lui aurait rapporté plus de 20 millions d’euros par an pendant près de dix ans. Il serait alors devenu le sportif le mieux payé par la célèbre marque américaine, aux côtés de LeBron James.

Mbappé a compris que son entrée au capital de On pouvait, à long terme, lui offrir bien plus qu’un contrat classique avec Nike, aussi juteux soit-il. Un contrat sur lequel le groupe helvétique ne pouvait d'ailleurs aucunement s’aligner, faute d’avoir les reins assez solides pour rivaliser avec la marque à la virgule. D’où ce volet boursier activé, et qui a fait toute la différence, car potentiellement plus puissant qu’un contrat à vie ou que des royalties sur les ventes d’une sous-marque signature.

L’accord avec l’entreprise zurichoise est d’autant plus intéressant pour le buteur tricolore qu’il n’a visiblement pas eu à investir personnellement pour devenir actionnaire, contrairement à Federer, qui avait déboursé environ 50 millions de dollars pour acquérir entre 2,5% et 3% de la société. Une différence potentiellement explicable par le fait que Kylian Mbappé, 27 ans, rejoint On au sommet de sa carrière, quand «RF», à son arrivée, avait déjà été perçu par Nike comme un athlète sur le déclin.

Kylian Mbappé arborant un survêtement de la marque On. image: on.com

Bien sûr, on ne sait pas encore quelle part l’attaquant du Real Madrid va détenir dans l’entreprise suisse. La sienne sera peut-être nettement inférieure à celle du Bâlois. Néanmoins, recevoir un important portefeuille d’actions sans investissement initial, dans une structure jeune et loin d’avoir atteint sa maturité, a tout du bon filon. D’autant que l’exemple de Roger Federer illustre le potentiel que peut représenter l’actionnariat, bien que l'ancien tennisman ait profité d’une entrée en bourse pour faire fructifier sa mise de départ.

La holding On étant valorisée à ce jour à plus de neuf milliards de dollars, avec un titre proche de son niveau d’émission, son investissement initial est aujourd’hui multiplié par cinq. On parlait toutefois de x10 lorsque la capitalisation a culminé à 19 milliards de dollars l’an passé, ce qui lui avait permis de devenir milliardaire. A ces performances pourraient s’ajouter à l’avenir d’importants dividendes, la société faisant pour l’heure le choix logique de réinvestir ses bénéfices dans sa croissance.

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Mais même sans cela, les actionnaires ont de quoi se réjouir: On vient d’autoriser un premier plan de rachat, comme elle l’a annoncé ce mardi. Une décision forte, destinée à soutenir la valeur des titres par une réduction du nombre d’actions en circulation, et dont l’annonce a fait grimper le cours de 7,52% en préouverture à Wall Street, avant un bond de 13% dès les premiers échanges de la journée.

«Fort de son bilan et de sa capacité à générer des liquidités grâce à sa croissance, On entend redistribuer une partie de ses ressources à ses actionnaires dans le cadre d'une politique rigoureuse d’allocation du capital. On a obtenu, en septembre 2026, l’autorisation de son conseil d’administration de racheter jusqu’à un milliard de dollars de ses actions de catégorie A jusqu’à fin décembre 2029.» Communiqué de la marque On

Mais revenons à Kylian Mbappé: si son deal avec On diffère de celui de Roger Federer, son rôle en interne n’en sera pas moins similaire à celui de l'ancien numéro un mondial de tennis.

L’attaquant des Bleus ne se contentera pas d’être un simple ambassadeur. Comme «RF» le fait pour le tennis, «Kyks» participera activement au développement des produits de la nouvelle catégorie football, avec de probables futures gammes à son nom. Le marché des crampons étant relativement restreint, Mbappé prêtera par ailleurs son image aux collections training et lifestyle, qui touchent un public bien plus large.