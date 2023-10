Lewin Blum des Young Boys tente de passer devant le Zurichois Adrian Guerrero.

Voici pourquoi le choc de Super League n'est pas diffusé en clair

YB-FCZ (ce samedi à 18h), c'est le 2e contre le 1er, et c'est surtout la meilleure publicité que puisse offrir notre championnat. Mais ce match est payant, car la RTS propose une autre affiche en direct.

La pause des matchs internationaux est terminée, place aux championnats nationaux! Et ça tombe bien, puisque la Super League a une super affiche à nous proposer ce week-end, à l'occasion de la 11e journée. C'est même un choc au sommet qui se prépare au Wankdorf puisque ce samedi, sur le coup des 18h, le champion en titre et 2e du championnat (YB) reçoit le leader (Zurich).

C'est un match qui n'intéresse pas seulement les fans des deux équipes, mais tous ceux qui aiment le football. Or cette rencontre au sommet ne sera pas diffusée sur les chaînes publiques (RTS, SRF et RSI) mais sur le canal payant «Blue». Sur les antennes de la SSR, c'est la partie entre la lanterne rouge, le FC Bâle, et Servette, qui sera projetée à la place à 20h30.

Image: TXT

Comment est-ce possible? Nous avons contacté la SRF, qui rappelle que «le choix des matchs ressemble à un puzzle influencé par de multiples conditions et restrictions». La situation de départ est la suivante: grâce à une sous-licence de «Blue», la SSR a le droit de choisir un match en direct par tour de Super League et de le diffuser à la télévision en clair.

La SSR a acquis les droits de diffusion pour toutes les régions linguistiques de Suisse. Cela signifie que la chaîne alémanique (SRF) choisit avec ses consoeurs de Suisse romande (RTS) et du Tessin (RSI) les parties qui seront diffusées. «L'équilibre entre les régions linguistiques joue un rôle important», explique la SRF. Lors de la procédure de sélection, «ce sont en premier lieu les bases contractuelles, l'attrait sportif des rencontres et l'intérêt des téléspectateurs qui sont déterminants».

38 tours seront joués avant que le champion suisse ne soit désigné. La SSR peut diffuser 38 matches et est tenue de montrer chaque club au moins deux fois par saison en direct sur ses chaînes.

Les fans du FCZ retrouveront leur équipe en clair très bientôt, puisque les chaînes de la SSR retransmettront les matchs à domicile contre le Stade Lausanne-Ouchy (28 octobre) et le Servette (4 novembre). Comme ce samedi, pour le rendez-vous entre Bâle et Servette diffusé sur la RTS, ce sont des parties entre une équipe alémanique et une équipe romande qui ont été choisies, dans le but de trouver le meilleur équilibre entre les régions linguistiques.