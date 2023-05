Mario Balotelli (à gauche) symbolise le naufrage du FC Sion face au Servette de Gaël Clichy. Keystone

Equipe désunie, Balotelli puni: comment le FC Sion a coulé à Genève

Assommé en 10 minutes, le FC Sion n'a pas existé dans le derby du Rhône. Servette lui a mis 5 buts, dont un hors-norme. Balotelli sorti après une performance indécente.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Le FC Sion n'est pas dernier pour rien et les arbitres ne sont pas responsables de tous ses malheurs: il n'a fallu que 10 minutes à Servette pour mener 3-0 et finalement remporter le derby du Rhône sans difficulté, en imposant une maîtrise collective très largement supérieure - car les Genevois ne sont pas deuxièmes pour rien non plus.

Le FC Sion s'est rendu coupable d'une entame de match catastrophique, avec un milieu de terrain inexistant et des défenseurs éliminés en un coup de rein.

«On ne pouvait pas faire pire. Entamer un derby de cette façon, c'est un véritable scandale» Kevin Bua, Sion (ex-Servette) au micro de la RTS

Il y avait déjà 3-0 après dix minutes de jeu, sur des buts de Pflücke (5e), Kutesa d'un tir puissant en angle fermé (8e) et Clichy (10e).

Christian Constantin et Pablo Iglesias après le 3-0.

Un but extraordinaire

Gaël Clichy a peut-être inscrit le but de la saison, dans la douce euphorie d'un début de match facile et d'un stade bruyant. Sur une relance ratée du FC Sion (une de plus), le Français a récupéré la balle au milieu du terrain et lobé le gardien Alexandros Safarikas d'un coup de patte soyeux.

Le chef d'oeuvre de Clichy Vidéo: watson

Servette avait parfaitement ciblé les faiblesses de son adversaire, comme le divulguait Timothé Cognat au micro de la RTS:

«On savait que Sion a des difficultés pour sortir le ballon depuis l'arrière, on a donc essayé de les presser haut»

Cognat reconnaissait aussi que le dernier derby disputé à la Praille (2-2) avait servi de leçon: «On s'était fait avoir en menant 2-0 à 11 contre 10 et on était conscient que c'était une faute professionnelle. On n'a pas voulu répéter cette erreur.»

Pour se rafraîchir la mémoire 👇 Question à deux points: Servette est-il flemmard ou froussard? de Team watson

Cette fois, Servette n'est pas tombé dans la passivité. Il a maintenu la pression sur une défense valaisanne toujours aussi hésitante, dans l'anticipation comme à la relance, et a marqué deux nouveaux buts par Stefanovic (70e) et Crivelli sur penalty (85e). La Section Grenat, qui fêtait ses 35 ans, en a rougi de plaisir.

Balotelli puni et fustigé

Certes, Sion a tenté de réagir en sortant quatre joueurs à la mi-temps, Cavaré, Zuffi, Saintini et même Balotelli. Logiquement «sacrifié», Super Mario est devenu au fil des mois un véritable poids mort pour son équipe. La question de sa présence sur le terrain est désormais posée. Mais pas seulement.

Le coup de gueule de Michel Pont «Il y a un zombie, un gars à Sion qui détruit tout, c'est Balotelli. Et on lui donne le brassard de capitaine... On ne peut pas se foutre de la gueule de l'institution comme ça. Marre. Stop!» L'ancien entraîneur assistant de la Nati sur la RTS

Mais s'il suffisait de changer des joueurs et des entraîneurs, ça se saurait. Les trois premiers buts servettiens ont souligné tous les manquements du FC Sion. Sur l'ouverture du score, l'erreur initiale de Dimitri Cavaré est édifiante. Sur le 2-0, c'est Kevin Bua qui est trop léger au duel. Sur le 3-0, Balotelli n'a même pas songé à contester le ballon à Clichy. Même dans ses pires cauchemars, jamais Christian Constantin n'aurait imaginé un tel scénario pour son ultime derby du Rhône contre Alain Geiger, avec lequel il entretient une brouille de près de 30 ans.

Alain Geiger allume Constantin Vidéo: watson

A la faveur de ce premier succès de la saison dans le derby du Rhône, les Grenat consolident leur deuxième place, qui ouvre les portes du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Si au soir du 29 mai, le Servette FC occupe toujours ce deuxième rang, Alain Geiger pourra quitter le club qui n'a plus voulu de lui par la toute grande porte.

«On est parti de Challenge league et je quitterai peut-être le club sur une deuxième place, rappelait Alain Geiger après le derby. Cet exemple montre bien les résultats que l'on peut obtenir avec de la stabilité et de la continuité.» Les oreilles de Constantin ont-elles sifflé?