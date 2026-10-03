Haaland attaque en justice, et la pilule ne passe pas

Erling Haaland poursuit en justice l’une des entreprises les plus connues de Norvège pour utilisation illicite de son image. En face, on avoue avoir «du mal à comprendre» cette action.

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Une queue de cheval, un avion et désormais un tribunal: l'attaquant Erling Braut Haaland poursuit Norwegian Air Shuttle pour utilisation illicite de son image, une action en justice que la compagnie aérienne juge incompréhensible et «regrettable», a-t-on appris auprès des deux parties.

«L'affaire porte sur l'utilisation illicite par Norwegian des signes distinctifs de Haaland dans sa promotion de billets d'avion pendant la Coupe du monde de football», a indiqué l'avocat de la superstar du foot norvégien, Thomas Hagen, dans un courriel à l'AFP.

Emmenée par le buteur de Manchester City, la Norvège avait réussi l'exploit d'atteindre les quarts de finale du Mondial cet été pour sa première participation depuis 1998, avant de tomber contre l'Angleterre (2-1).

L'objet exact du litige n'est pas connu, mais selon le journal Verdens Gang (VG) qui a révélé l'affaire, Norwegian a retiré de ses réseaux sociaux un montage photo montrant un de ses avions coiffé d'une queue de cheval, caractéristique de Haaland, jusqu'à ce qu'il se coupe les cheveux récemment.

«Nous n'avons jamais eu autant l'air Norvégien», disait la légende.

Ce post n’a visiblement pas plu à Haaland. image: instagram

Norwegian, de son côté, a confirmé avoir reçu une assignation en justice «que nous avons du mal à comprendre».

«Comme presque toute la Norvège, nous avons encouragé l'équipe nationale cet été, à travers quelques publications spontanées inspirées des tendances sur les réseaux sociaux», a indiqué une porte-parole, Catharina Solli, à l'AFP.

«Il est regrettable que ces encouragements aient été accueillis par une action en justice, mais nous espérons avoir un dialogue raisonnable afin de pouvoir continuer, à l'avenir aussi, à soutenir nos héros sportifs communs», a-t-elle ajouté.

Selon VG, une audience au tribunal d'Oslo est prévue le 9 octobre.

(afp/roc)