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Qui est Erling Haaland, ce Viking princesse qui affole le net?

Erling Haaland a signé un doublé face à l&#039;Irak
Depuis le début de la Coupe du monde, le Norvégien est partout sur les réseaux sociaux.Keystone

Erling Haaland, le viking princesse qui affole internet

Pour les fans de football, Erling Haaland n'est plus à présenter. Mais pour ceux qui ne suivent le ballon rond que tous les quatre ans, le Norvégien est devenu la nouvelle coqueluche des réseaux. Portrait d'une machine à buts, moitié Viking nordique, moitié princesse Disney.
22.06.2026, 16:5522.06.2026, 16:55
Margaux Habert
Margaux Habert

Si vous ne suivez le foot que tous les quatre ans, il est possible que vous ayez découvert Erling Haaland il y a quelques jours. Et si c'est le cas, votre première réaction n'a probablement pas été:

«Tiens, voilà l'un des meilleurs attaquants du monde»

Votre première réaction ressemblait sans doute davantage à quelque chose comme «pourquoi ce Viking sorti d'une série Netflix a-t-il les cheveux plus brillants que moi?».

Depuis le début de la Coupe du monde, le Norvégien est partout sur les réseaux sociaux. Parce qu'il marque des buts, certes. Mais aussi parce qu'il ressemble un peu à un personnage généré par intelligence artificielle à partir du prompt «viking princesse nordique». Et là-dessus, internet s'en donne à cœur joie.

Cauchemar des défenseurs façon «Parce que je le vaux bien»

Sur le terrain, Erling Haaland est une machine à buts. Du haut de son 1m94, l'attaquant de Manchester City a passé ces dernières années à terroriser les défenses anglaises et européennes.

@premierleague

A scary sight for defenders 😟

♬ original sound - Premier League

Jusque-là, rien de foncièrement très drôle (sauf si vous faites partie des Red Devils). Ce qui fait marrer internet, c'est le contraste.

On a suivi les traces du joueur le plus détesté de France

Parce que lorsqu'il détache sa chevelure blonde, Haaland ressemble un peu à un personnage de fiction. Ou à un mannequin venu tourner une publicité pour un après-shampoing premium dans les fjords norvégiens.

Ces derniers jours, plusieurs vidéos devenues virales montrent les supporters découvrir le Norvégien avec les cheveux lâchés. Les comparaisons pleuvent: princesse Disney, personnage de House of the Dragon, Barbie version scandinave ou encore héritier de Ragnar Lodbrok.

Et contrairement à certaines stars qui prennent très au sérieux leur image publique, le Norvégien donne souvent l'impression d'être le premier amusé par les mèmes qui circulent à son sujet. Lorsque les internautes se moquent gentiment de sa longue chevelure blonde par exemple, Haaland ne monte pas au créneau. Mieux, il signe avec une marque de shampoing.

Une attitude qui tranche avec celle de certaines célébrités très soucieuses de leur image et qui contribue sans doute à le rendre sympathique aux yeux du grand public.

Un Viking augmenté

Et le personnage entretient lui-même cette image un peu étrange. Sa célébration la plus fameuse le montre assis en position du lotus, les yeux fermés, comme s'il méditait au milieu du chaos.

@curiousfutbol Comemoração Erling Haaland..#erlinghaaland #manchestercity #premierleague #futebol ♬ Beat Way Up - Type Beats Trap

Une scène particulièrement absurde lorsque l'on réalise que l'intéressé mesure presque deux mètres et vient généralement de martyriser une défense entière.

Pourquoi le match de la France risque de s'éterniser ce lundi soir

Le Norvégien a d'ailleurs expliqué à plusieurs reprises s'intéresser à la méditation et au travail mental, ce qui ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire au personnage. D'un côté, un grand blond zen qui semble vouloir vous aider à ouvrir vos chakras. De l'autre, une espèce de guerrier nordique capable d’atomiser le goal adverse à 35km/h.

@bundesliga When #Haaland turned up the speed 🏃‍♂️😮‍💨 #bundesliga #fussball #bvb ♬ BAILA CONMIGO (Super Slowed) - Yb Wasg'ood

Il faut dire que Haaland n'aide pas vraiment à calmer les comparaisons avec les Vikings. Né en Angleterre mais international norvégien, fils d'un ancien footballeur professionnel, il cultive malgré lui une image de héros nordique moderne.

Ses cheveux, son physique, et même certaines photos prises dans les paysages scandinaves ont contribué à construire ce personnage presque mythologique. A commencer par la photo officielle de l'équipe norvégienne.

Au point qu'une partie d'internet semble avoir oublié qu'il est avant tout un footballeur. Sur TikTok, Instagram ou X, les vidéos consacrées à son apparence rivalisent parfois avec celles de ses buts.

Cette nouvelle règle montre déjà ses limites

En plus d'un talent certain pour le football et d'une chevelure de princesse, Haaland possède aussi quelques anecdotes inattendues. Il va par exemple incarner son propre rôle dans un film d’animation. Il y sera... un Viking, qui porte son nom. Haaland y prêtera sa voix.

Et ce ne sera pas la première fois que sa voix sera elle aussi un personnage à part entière du récit. Adolescent, il faisait partie d'un groupe baptisé Flow Kingz avec des amis. La vidéo existe toujours sur internet.

Vidéo: YouTube/Flow Kingz

Oui, le même homme qui terrorise aujourd'hui les défenses adverses a enregistré un clip à l'âge de 16 ans. Personne n'est parfait.

La star que les footix découvrent enfin

Pour les supporters de Manchester City ou de la Norvège, toute cette agitation n'a rien de bien nouveau. Mais la Coupe du monde a ceci de particulier qu'elle met en évidence des joueurs auprès d’un public qui ne se soucie du foot que tous les quatre ans.

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Et lorsqu'on découvre Erling Haaland pour la première fois, les statistiques peuvent parfois passer au second plan. On remarque d'abord les cheveux. Puis les memes. Et enfin les buts.

En tout cas, qu’on le voie comme un terrifiant Viking, une princesse Disney, une future égérie L’Oréal ou juste comme un attaquant exceptionnel, le Norvégien a déjà réussi quelque chose que peu de joueurs accomplissent. Faire rire internet… tout en lui faisant un peu peur.

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