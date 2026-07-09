Quel avion bien coiffé. Image: watson

La Norvège chambre l'Angleterre jusque dans les airs

Avant le quart de finale qui opposera samedi la Norvège et l'Angleterre, les joueurs ne sont pas les seuls à se surveiller mutuellement. Les compagnies aériennes Norwegian et British Airways se livrent elles aussi à une petite bataille sur les réseaux sociaux.

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La Norvège n'avait pas participé à une Coupe du monde depuis... 28 ans. Alors forcément, là, elle savoure, et ce bien au-delà du football.

Ainsi, après les supporters qui rament dans les tribunes à chaque occasion, Erling Haaland qui vend des élastiques à cheveux pour faire de mignons demi-chignons comme lui, ou encore le «Viking Row» enseigné jusque dans les écoles, c'est désormais la compagnie aérienne Norwegian qui a décidé de faire parler d’elle.

Et quoi de mieux, pour y parvenir, que de chambrer les Anglais? Sur Instagram, la compagnie a interpellé British Airways avec une charmante accroche:



«Hey @british_airways, ça te dit de faire un pari?»

La proposition scandinave est simple, si la Norvège s'impose samedi soir en quart de finale, la compagnie britannique devra remplacer, pendant une journée, son logo Instagram par celui de Norwegian. Et inversement si l'Angleterre l'emporte.

British Airways n'a d'ailleurs pas tardé à répondre en commentaire. «Ne lancez pas un pari que vous ne pouvez pas gagner 😉»

L'échange a rapidement amusé les internautes, mais aussi les autres compagnies aériennes, qui se sont empressées de foncer dans les commentaires.



Brussels Airlines: «On sera la VAR»

Riyadh Air: «On a sorti les popcorns 🍿👀»

Air India: «Les logos qui regardent ce match: 👁️ 👄👁️»

Finnair: «Juste ici pour m'assurer que tout le monde rentre à la maison sain et sauf après. ✈️😇»

LOT Polish Airlines: «Attachez vos ceintures. Ça devient intéressant ! 🍿»

KLM: «Bonne chance à toutes les équipes ! 🤩»

Helvetic Airways: «Heureusement que nous, les Suisses, sommes réputés pour notre neutralité 👀🇨🇭⚽️»

Bataille de zooms

La compagnie aérienne britannique a répondu en publiant elle-même un post pour attirer l'attention de sa camarade norvégienne, en l'invitant à zoomer dans l'image…

Image: instagram

Je vous fais les zooms et les traductions, d'acc? Donc British Airways invite sa consœur à zoomer sur le moteur...

Image: instagram

«Qu'est-ce qui se trouve sous le tapis à bagages?»

Image: instagram

«Maintenant, regarde ton aileron.»

Image: instagram

«En bas à gauche (t'y es presque!)»

Image: instagram

«Vérifie la pointe de la queue.»

Image: instagram

Et British de conclure par le fameux «it's coming home», hymne officieux des supporters anglais. La compagnie norvégienne ne s'est pas laissée démonter, et en a remis une couche avec un nouveau post:



Image: instagram

«Hey British Airways, puisque tu es un grand fan du fait de cacher tes réponses... zoom sur tes fesses.»

Image: instagram

«Tu vas accepter le pari?!»

Une compagnie joyeuse et un joueur soyeux

Norwegian ne s'est pas contentée de ce petit défi. Depuis plusieurs jours déjà, l’entreprise semble avoir adopté Erling Haaland comme responsable officieux de sa communication. Il y a quelques jours, elle avait ainsi publié un montage montrant l'un de ses avions... coiffé du célèbre demi-chignon blond de l'attaquant norvégien.

Hello! Image: instagram

Il faut dire que Haaland est devenu bien plus que le meilleur buteur de la sélection. En pleine Coupe du monde, en marge des matches, il s'est imposé comme LE joueur le plus sympa, riant volontiers des mèmes et autres montages à son effigie.

Mais samedi soir, le viking aux cheveux de princesse ne sera pas là pour rigoler, car à la clé, il y a un ticket pour le dernier carré à aller chercher face à l’Angleterre. Alors, qui remportera le quart de finale? Et, accessoirement, quel logo apparaîtra dimanche sur les comptes Instagram de British Airways et de Norwegian? Rendez-vous à 17 heures à Miami (ou à 23 heures en Suisse derrière vos écrans).