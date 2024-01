Le vote du meilleur jeune footballeur suisse fait scandale

«En club, le Soleurois a fêté le doublé avec le BSC Young Boys au printemps. Ses performances lui ont valu un transfert au Stade Rennais en Ligue 1 française. Le milieu de terrain a atteint les quarts de finale de l'Euro M21 avec la Suisse cet été et reste fidèle à son rôle de leader dans la campagne de qualifications M21 actuelle avec six points personnels en quatre matchs et des performances convaincantes.»

Le communiqué de la Swiss Football League