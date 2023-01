Pelé repose au Memorial Necrópole Ecumênica à Santos au Brésil, un cimetière très particulier. image: twitter

Pelé repose dans un étrange cimetière (qui détient un record mondial)

Pelé, décédé le 29 décembre d'un cancer du côlon à 82 ans, a rejoint sa dernière demeure ce mardi. Et elle est unique au monde.

De nombreux amoureux du foot peinent sans doute à réaliser que Pelé est mort. Ils auront encore plus de difficultés à le croire en voyant le cimetière dans lequel la légende du ballon rond repose, à Santos au Brésil.

Et pour cause: le lieu ressemble bien plus à un hôtel de luxe qu'à un centre funéraire. C'est simple, en voyant les photos du bâtiment et de ses environs, on a l'impression de fourrer notre nez dans une brochure d'agence de voyages. Les visiteurs sont accueillis par une allée de palmiers, un éclairage «disco», un restaurant ouvert 24/24h et un musée de vieilles voitures au bas de la tour.

Essayez la visite virtuelle du lieu👇

Sauf que le complexe, malgré ses canapés en cuir, ses sols en marbre et ses balcons, n'abrite pas des appartements classiques mais bien des chambres funéraires. Depuis ce mardi, la dépouille de Pelé occupe donc l'une d'elles, aux côtés de son père, son frère et sa fille. Ce cimetière, le Memorial Necrópole Ecumênica, compte 14 000 places.

Un record mondial et de la boue

Outre son aspect vertical, cet «immeuble» de 10 étages a la particularité d'être le cimetière le plus haut du monde, inscrit dans le Guiness Book. Inaugurée en juillet 1984, sa construction a débuté une année plus tôt. Elle est l'œuvre de l'architecte argentin Pepe Altstut, qui avait une bonne raison de se distinguer des cimetières standards: à cause de problèmes de nappes phréatiques, beaucoup d'enterrements dans la région de Santos avaient lieu dans la boue. Un tel centre funéraire représentait une solution à ces désagréments.

Non, cette photo n'a pas été trouvée sur Tripadvisor. image: twitter

Comme sur le terrain, Pelé a toujours un temps d'avance, même dans la mort. Le triple champion du monde avait déjà réservé sa place au Memorial Necrópole Ecumênica en 2003, mais aussi celles des membres de sa famille. C'est la «tranquillité» du lieu qui l'avait séduit. Les jardins, l'étang avec les poissons, la chute d'eau, la volière et la chapelle attenants au bâtiment contribuent à cette quiétude.

Celle-ci pourrait être perturbée par le pèlerinage de nombreux fans qui viendront rendre hommage au «Roi» dans sa dernière demeure. On ne sait pas encore si l'établissement ouvrira ses portes pour ce genre de visites. (yog)