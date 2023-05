Yverdon, Lausanne et le Stade Lausanne Ouchy rêvent de promotion en Super League à deux journées de la fin de la saison. image: keystone/txt

En Challenge League, 3 Romands dans la folle lutte pour la promotion

A deux journées de la fin, cinq équipes sont encore en lice pour monter en Super League. Un finish des plus haletants qui concerne Yverdon, Lausanne et le Stade Lausanne Ouchy. Tour d'horizon de ce programme fou.

Plus de «Sport»

Le long rire de Claude Gross au bout du fil en dit beaucoup. Il fait suite à la question qu'on vient de lui poser: «Qui voyez-vous monter en Super League?» Si l'ex-coach du Mont-sur-Lausanne (ancien pensionnaire de deuxième division) s'esclaffe ainsi, c'est parce que la situation au classement de Challenge League est des plus cocasses: à seulement deux journées de la fin, cinq équipes sont encore en lice pour la promotion en Super League. «C'est complètement fou!», s'exclame Claude Gross.

«Franchement, je n'arrive pas à avoir un avis sur qui va être promu. En plus, ces équipes doivent encore jouer les unes contre les autres» Claude Gross, ex-coach du Mont et suiveur de la Challenge League

Ces équipes, justement? Yverdon, Lausanne, Wil, Stade Lausanne Ouchy et Aarau. Ça n'aura pas échappé aux amateurs de géographie: trois équipes romandes sont concernées. Plus précisément, trois équipes vaudoises. Imaginez une Super League, la saison prochaine, avec trois formations (sur 12 au total) issues de ce même canton!

Le classement de Challenge League image: txt

Mais avant de voir pareil scénario, il reste encore un bout de chemin. Autrement dit: deux dernières journées de championnat cruciales, ce mardi à 20h15 et samedi à 18h00. Pour rappel, les deux premiers seront directement promus en Super League. Le troisième disputera un barrage contre l'avant-dernier de Super League (Winterthour ou Sion).

Classement, programme, forme du moment: on fait le tour des cinq équipes en lice pour la montée dans l'élite. Et on veut aussi connaître votre avis à travers nos sondages!

Légendes:

✅ victoire

= match nul

❌ défaite



En cas d'égalité de points, les équipes seront départagées en fonction du goal-average (différence de buts). Si celui-ci est aussi similaire, c'est le nombre de buts marqués qui fera foi.



1. Yverdon-Sport (62 points)

- 🏠 Reçoit Aarau (5)

- 🚌 Va à Wil (3)



Résultats des 5 derniers matchs: ❌ = ✅ ✅ ❌

Différence de buts: +9

Yverdon n'a besoin que d'un seul point lors de ces deux dernières journées pour être promu. Les Nord Vaudois avaient l'occasion de valider leur ticket pour la Super League vendredi, mais ils se sont lourdement inclinés 4-1 sur la pelouse du Stade Lausanne Ouchy.

Le programme des «vert et blanc» est coriace: ils reçoivent mardi une équipe d'Aarau en pleine confiance (quatre victoires et un nul sur les 5 derniers matchs) et finiront leur saison samedi sur le terrain du troisième, Wil, qui fera tout pour être promu directement. Si Yverdon venait à ne pas être promu, il y aurait beaucoup de regrets dans la cité thermale.

Qui finira premier et sera donc promu en Super League? Yverdon Lausanne Wil Stade Lausanne Ouchy

2. Lausanne-Sport (57)

- 🏠 Reçoit Wil (3)

- 🚌 Va à Aarau (5)

Résultats des 5 derniers matchs: = = ❌ ✅ =

Différence de buts: +13

Au début de la saison, le Lausanne-Sport était le grand favori pour la première place et la promotion en Super League. Pour l'instant, les Vaudois sont en bonne position – ils ont leur destin en mains – pour retrouver l'élite, qu'ils ont quittée l'an dernier. Mais les protégés de Ludovic Magnin calent ces dernières semaines (trois nuls, une victoire et une défaite) et doivent encore affronter deux adversaires directs. Attention, donc, à ne pas crier victoire trop rapidement.

Qui finira deuxième et sera donc aussi promu en Super League? Yverdon Lausanne Wil Stade Lausanne Ouchy Aarau

3. FC Wil (56)

- 🚌 Va à Lausanne (2)

- 🏠 Reçoit Yverdon (1)



Résultats des 5 derniers matchs: ✅ ❌ = ❌ ✅

Différence de buts: +14

La dernière fois que le FC Wil a goûté à la Super League, c'était lors de la saison 2003/2004. Depuis, il a évolué ces 19 dernières années en Challenge League. On comprend donc l'envie des Saint-Gallois de retrouver le premier échelon national. Mais contrairement à Yverdon et Lausanne, ils n'ont pas leur destin entre leurs mains. Une promotion directe dépendra des résultats des deux clubs vaudois.

C'est d'ailleurs eux que Wil affrontera pour clore sa saison, d'abord en allant à Lausanne mardi puis en recevant Yverdon samedi. Autrement dit: le club de Suisse orientale a, avec Aarau, le programme le plus difficile des cinq prétendants à la montée.

Qui finira troisième et disputera le barrage promotion/relégation contre le 9e de Super League? Yverdon Lausanne Wil Stade Lausanne Ouchy Aarau

4. Stade Lausanne Ouchy (56)

- 🚌 Va à Vaduz (9)

- 🏠 Reçoit Bellinzone (8)



Résultats des 5 derniers matchs: = ✅ ✅ ✅ ✅

Différence de buts: +11

Les Stadistes joueront-ils pour la première fois de leur histoire en Super League la saison prochaine? Image: KEYSTONE

Le Stade Lausanne Ouchy, c'est l'équipe en forme du moment! Les Vaudois restent sur quatre victoires consécutives, dont un dernier succès convaincant vendredi face au leader Yverdon (4-1). Les pensionnaires de la Pontaise ont une belle carte à jouer puisqu'ils affrontent Vaduz et Bellinzone, deux équipes de bas de classement qui n'ont strictement plus rien à jouer. Le SLO a donc le programme le plus facile des cinq prétendants à la Super League, de quoi rêver à un exploit historique.

5. FC Aarau (55)

- 🚌 Va à Yverdon (1)

- 🏠 Reçoit Lausanne (2)



Résultats des 5 derniers matchs: ✅ ✅ = ✅ ✅

Différence de buts: +6

Avec 55 points, soit le total le plus faible parmi tous les concurrents directs, le FC Aarau est l'équipe qui a le moins le destin entre ses mains et qui dépend, donc, le plus des résultats des autres pour rêver d'une promotion directe (seule la 2ème place est encore possible) ou via le barrage. Comme le SLO, les Argoviens ont le vent en poupe: ils restent sur quatre victoires et un nul.

Lausannois et Argoviens se retrouveront samedi pour l'ultime journée de Challenge League. Image: KEYSTONE

Mais, comme Wil, ils doivent encore affronter les deux premiers du classement, Yverdon et Lausanne. Autrement dit: un programme difficile. Les pensionnaires du Brügglifeld auront toutefois l'avantage de n'avoir rien à perdre (moins de pression, donc) et de pouvoir compter sur leur fidèle et bouillant public pour le dernier match contre le LS. Aarau, triple champion suisse, rêve de retrouver la Super League depuis son dernier passage il y a huit ans.