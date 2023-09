Vidéo: twitter

Vous n'avez jamais entendu Lionel Messi parler comme ça

Une vidéo de la star argentine s'exprimant pour la première fois en anglais (et parfaitement) en public fait le buzz. Un bilinguisme permis par une ruse.

Lionel Messi brille à nouveau sur les terrains depuis qu'il a rejoint Miami en juillet. L'Argentin a aussi profité de son arrivée en Floride pour faire de sacrés progrès en anglais, lui qui n'a jamais parlé publiquement cette langue.

Cette semaine, une vidéo de l'ancien Parisien s'exprimant dans un anglais quasi parfait lors d'une conférence de presse fait le buzz sur le web. Problème: c'est un fake. Comme l'explique le média sportif espagnol Marca, elle est l'œuvre d'un expert en intelligence artificielle (IA), l'Argentin Javi Fernandez.

Le résultat est bluffant: la fausse voix de Lionel Messi est très proche de l'originale et les paroles collent quasi parfaitement aux mouvements des lèvres.

Hormis les soucis que doivent se faire les doubleurs de films pour leur job, cette nouvelle technologie a de quoi susciter des questions et des craintes. Placée dans des mains malveillantes, elle permet de faire dire n'importe quoi à n'importe qui, et notamment sur des sujets bien plus délicats qu'une analyse d'un match de foot.

Cette intelligence artificielle – qui permet de traduire une voix dans n'importe quelle langue – a été développée par la start-up Heygen, nous apprend le Parisien. Son fondateur, Joshua Xu, est dithyrambique: «En supprimant les barrières linguistiques, on rend le contenu accessible à l’ensemble de la population mondiale». C'est vrai, pour autant que cette technologie soit utilisée par des personnes honnêtes... (yog)