Ce grand club européen trolle en beauté ses propres supporters

Les fans étaient en toute logique troublés, voire inquiets et même déçus. Certains ne comprenaient pas ses envies de départ. Mais tout ceci n'a finalement duré que 40 minutes. Chelsea a en effet officialisé plus tard dans la matinée la prolongation de deux ans de l'une des plus grandes joueuses du football mondial, et ainsi pranké ses nombreux fans. Mieux vaut ne pas être cardiaque lorsqu'on supporte les Blues.

«Ma période à Chelsea restera inoubliable. Beaucoup de bons souvenirs, des rêves de toute une vie, des trophées remportés. Ce que j'ai le plus apprécié et qui restera en moi, ce sont les souvenirs partagés avec les fans et mes coéquipières»

«Je dois être un peu fou»

Le perchiste suédois Mondo Duplantis a participé à 75 concours depuis 2020. Il en a remporté 71 et a atteint ou dépassé les 6m à 56 reprises. Celui qui bat tous les records répond à nos questions avant les Championnats d'Europe d'athlétisme, où il fait figure de grand favori.



Armand Duplantis, une personne se catapultant régulièrement dans les airs, à plus de 6m de haut, n'est-elle pas un peu folle?

Oui, ça demande en effet un certain niveau de folie. Je crois que je dois être un peu fou. Mais je ne suis pas le plus casse-cou. Je ne ressens pas le besoin de faire du saut à l'élastique ou de sauter d'un avion. Cela ne me fascine pas. En revanche lorsqu'il s’agit de saut à la perche, je n'ai pas vraiment de peur. Je suis tellement à l'aise avec le processus de saut que je ne pense plus à ce qu'il se passe. J'oublie la hauteur à ce moment-là. Mais vous savez, dans ma discipline, on ne commence pas par sauter six mètres. J'étais petit lorsque j'ai commencé. A l'époque, je décollais à peine.