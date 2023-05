Un match crucial attend le FC Sion et ses supporters samedi à Tourbillon contre Winterthour. image: imago sportfotodienst

Pour rester en Super League, Sion compte sur deux sauveurs improbables

Les Valaisans reçoivent Winterthour ce samedi (18h00) dans un match crucial contre la relégation. Un gardien inconnu et une star plus décisive qu'elle n'en a l'air peuvent fortement aider leur équipe.

Pas de Heinz Lindner, pas de Kevin Fickentscher. Les deux gardiens si expérimentés du FC Sion sont blessés. C'est donc Alexandros Safarikas qui sera dans les buts contre le FC Winterthour. Pour le Grec de 23 ans, arrivé cet été en provenance de Chiasso, il s'agira de sa première titularisation en Super League.

«Il est prêt et surtout, c'est un professionnel qui travaille beaucoup», a souligné l'entraîneur de Sion, David Bettoni. Le technicien n'a aucun doute sur le fait que son gardien sera prêt physiquement et mentalement. «La seule chose que je lui dis? Qu'il prenne du plaisir et qu'il soit performant.»

Alexandros Safarikas vivra samedi sa première titularisation avec le FC Sion. image: www.imago-images.de

Sans Balotelli , rien ne va plus

A cinq journées de la fin, Sion occupe l'avant-dernière place, deux points devant le promu et lanterne rouge Winterthour. Une victoire à domicile pourrait donc être décisive pour se maintenir dans l'élite sans passer par l'imprévisible barrage. David Bettoni a promis un grand match de son équipe: «Nous voulons tout jouer à fond!»

La grande question: la superstar Mario Balotelli peut-elle aider le club valaisan? Absent ces derniers temps en raison de problèmes aux adducteurs, l'attaquant pourra peut-être à nouveau prendre place sur le banc samedi.

Contrairement à ce que beaucoup pensent, Balotelli est déterminant au FC Sion. Image: KEYSTONE

Blick a constaté que l'attaquant italien est bel et bien déterminant au FC Sion, même si cette affirmation est souvent contestée. Avec le vétéran transalpin (32 ans) sur le terrain, les Valaisans ont récolté 21 points en 16 matchs. Lors des neuf parties où Balotelli n'était pas présent, ils n'ont empoché que deux maigres unités.

Avenir incertain et projet citoyen

A Sion, Balotelli a un contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine. L'été 2024 marquera peut-être aussi la fin d'une ère. Le président Christian Constantin a annoncé à plusieurs reprises qu'il quitterait son poste. Le richissime entrepreneur et architecte a maintenu le club en vie grâce à ses millions (94'478'500 francs exactement, a-t-il annoncé en février). Mais, désormais, l'avenir du club est ouvert. «CC» a déclaré qu'il préparait le FC Sion à un nouveau départ dans le football amateur.

Christian Constantin en discussion avec Mario Balotelli, avec en fond Barthélémy Constantin, son fils et directeur sportif. image: keystone

Nombreux sont ceux qui ne prennent pas les déclarations de Constantin pour argent comptant et pensent qu'il ne peut pas lâcher son «jouet». Mais il y a aussi des Valaisans qui considèrent le départ de l'autocrate comme une chance. Notamment les membres du «Collectif Tourbillon», un projet qui vise à rassembler le plus grand nombre possible de supporters. Le collectif écrit qu'il s'engage pour une meilleure intégration des fans dans la vie du club et qu'il veut aider le FC Sion à reprendre le chemin du succès après des années de vaches maigres sur le plan sportif.

Une bête noire

Mais c'est de la musique d'avenir. Dans le futur immédiat, il y a cette confrontation samedi avec le coriace Winterthour, qui se battra jusqu'au dernier match pour atteindre son objectif de la saison, à savoir la neuvième place. Les Zurichois peuvent se rendre à Tourbillon confiants: ils ont gagné deux des trois duels face aux Valaisans jusqu'à présent, et le troisième s'est soldé par un match nul.

