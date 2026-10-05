Jorge Jesus (à gauche) a tendu la main à Cristiano Ronaldo dimanche soir. image: watson

Ronaldo de retour avec le Portugal? Le coach lui met la pression

jorge Jesus, sélectionneur de la Seleçao, a fait comprendre, dimanche soir, que la balle est dans le camp de «CR7» si ce dernier veut revenir en sélection.

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Le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus a ouvert la porte dimanche à un retour de sa superstar Cristiano Ronaldo. «CR7» (41 ans) a quitté le rassemblement international en Ligue des nations, mercredi dernier, après avoir appris qu'il allait être mis sur le banc pour un deuxième match consécutif.

Il est rentré de Copenhague – où la Seleçao jouait le lendemain – à Madrid (où la star a une résidence), après avoir commandé son jet privé. Ce départ soudain a créé un véritable psychodrame au pays. Ronaldo a été critiqué pour son abandon de l'équipe, notamment par le célèbre média sportif A Bola.

Ronaldo va-t-il rejouer avec le Portugal? image: getty

Mais Jorge Jesus a calmé le jeu dimanche soir. En conférence de presse, après la victoire contre la Norvège (2-1), le coach a déclaré:

«Cristiano? Pour la prochaine fenêtre internationale, il sera convoqué. S'il le souhaite, il reviendra parmi nous. Nous en reparlerons avant la prochaine liste, mais c'est à lui de décider.»

Toutes les options restent donc sur la table, et surtout entre les mains de l'ex-star du Real Madrid, meilleur réalisateur et joueur le plus capé de l'histoire du Portugal, avec 234 sélections et 146 buts marqués.

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Sans Cristiano Ronaldo, rentré en Arabie saoudite après avoir été laissé sur le banc par son sélectionneur, le Portugal a renversé la Norvège et s'est qualifié pour les quarts de finale. L'ombre de «CR7» était partout, dimanche soir à Porto, et même cette quatrième victoire en quatre journées n'a pu faire oublier l'absence de l'icône portugaise, incapable d'accepter son propre déclin, et son déclassement, à 41 ans.

(ats/yog)