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Portugal: Jorge Jesus souhaite un retour de Ronaldo

Jorge Jesus (à gauche) a tendu la main à Cristiano Ronaldo dimanche soir.
Jorge Jesus (à gauche) a tendu la main à Cristiano Ronaldo dimanche soir. image: watson

Ronaldo de retour avec le Portugal? Le coach lui met la pression

jorge Jesus, sélectionneur de la Seleçao, a fait comprendre, dimanche soir, que la balle est dans le camp de «CR7» si ce dernier veut revenir en sélection.
05.10.2026, 11:5505.10.2026, 11:55

Le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus a ouvert la porte dimanche à un retour de sa superstar Cristiano Ronaldo. «CR7» (41 ans) a quitté le rassemblement international en Ligue des nations, mercredi dernier, après avoir appris qu'il allait être mis sur le banc pour un deuxième match consécutif.

Il est rentré de Copenhague – où la Seleçao jouait le lendemain – à Madrid (où la star a une résidence), après avoir commandé son jet privé. Ce départ soudain a créé un véritable psychodrame au pays. Ronaldo a été critiqué pour son abandon de l'équipe, notamment par le célèbre média sportif A Bola.

LISBON, PORTUGAL - SEPTEMBER 24: Cristiano Ronaldo of Portugal reacts during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Portugal and Wales at Estadio Jose Alvalade on September 24, 2026 ...
Ronaldo va-t-il rejouer avec le Portugal? image: getty

Mais Jorge Jesus a calmé le jeu dimanche soir. En conférence de presse, après la victoire contre la Norvège (2-1), le coach a déclaré:

«Cristiano? Pour la prochaine fenêtre internationale, il sera convoqué. S'il le souhaite, il reviendra parmi nous. Nous en reparlerons avant la prochaine liste, mais c'est à lui de décider.»

Toutes les options restent donc sur la table, et surtout entre les mains de l'ex-star du Real Madrid, meilleur réalisateur et joueur le plus capé de l'histoire du Portugal, avec 234 sélections et 146 buts marqués.

Notre commentaire sur le départ de Ronaldo👇

Ronaldo aurait pu partir en montrant sa vraie grandeur
Commentaire
Ronaldo aurait pu partir en montrant sa vraie grandeur

Sans Cristiano Ronaldo, rentré en Arabie saoudite après avoir été laissé sur le banc par son sélectionneur, le Portugal a renversé la Norvège et s'est qualifié pour les quarts de finale. L'ombre de «CR7» était partout, dimanche soir à Porto, et même cette quatrième victoire en quatre journées n'a pu faire oublier l'absence de l'icône portugaise, incapable d'accepter son propre déclin, et son déclassement, à 41 ans.

(ats/yog)

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