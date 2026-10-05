Ronaldo de retour avec le Portugal? Le coach lui met la pression
Le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus a ouvert la porte dimanche à un retour de sa superstar Cristiano Ronaldo. «CR7» (41 ans) a quitté le rassemblement international en Ligue des nations, mercredi dernier, après avoir appris qu'il allait être mis sur le banc pour un deuxième match consécutif.
Il est rentré de Copenhague – où la Seleçao jouait le lendemain – à Madrid (où la star a une résidence), après avoir commandé son jet privé. Ce départ soudain a créé un véritable psychodrame au pays. Ronaldo a été critiqué pour son abandon de l'équipe, notamment par le célèbre média sportif A Bola.
Mais Jorge Jesus a calmé le jeu dimanche soir. En conférence de presse, après la victoire contre la Norvège (2-1), le coach a déclaré:
Toutes les options restent donc sur la table, et surtout entre les mains de l'ex-star du Real Madrid, meilleur réalisateur et joueur le plus capé de l'histoire du Portugal, avec 234 sélections et 146 buts marqués.
Sans Cristiano Ronaldo, rentré en Arabie saoudite après avoir été laissé sur le banc par son sélectionneur, le Portugal a renversé la Norvège et s'est qualifié pour les quarts de finale. L'ombre de «CR7» était partout, dimanche soir à Porto, et même cette quatrième victoire en quatre journées n'a pu faire oublier l'absence de l'icône portugaise, incapable d'accepter son propre déclin, et son déclassement, à 41 ans.
(ats/yog)