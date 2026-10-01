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«Un péché capital»: Ronaldo attaqué par le média A Bola

Le média portugais A Bola critique l'attitude de Cristiano Ronaldo.
Le média portugais A Bola critique l'attitude de Cristiano Ronaldo. image: watson

«Un péché capital»: un célèbre média portugais dézingue Ronaldo

Fâché de n'être que remplaçant, Cristiano Ronaldo a quitté mercredi soir l'équipe du Portugal, qui défie le Danemark ce jeudi en Ligue des nations. Un comportement critiqué au pays.
01.10.2026, 11:5901.10.2026, 12:13
Yoann Graber
Yoann Graber

Un véritable psychodrame au Portugal. Cristiano Ronaldo a claqué la porte de l'équipe nationale, mercredi soir. Lui, le quintuple Ballon d'Or. L'homme aux 234 sélections et 146 buts. Le véritable dieu vivant au pays. La superstar planétaire.

C'est une question d'ego derrière cette décision choc. L'attaquant de 41 ans n'a pas aimé être remplaçant durant tout le match, dimanche en Norvège (victoire 2-1). Il était d'ailleurs directement rentré aux vestiaires, sans saluer les fans. Mais le coup de grâce a eu lieu mercredi soir, à la veille de la partie contre le Danemark, à Copenhague. En conférence de presse, le sélectionneur Jorge Jesus a recadré la star. «C'est moi qui décide. Ceux qui ont travaillé avec moi le savent», a d'abord asséné le technicien. Il a enchaîné:

«Si j'ai besoin de lui (Ronaldo), il entrera. Si je n'ai pas besoin de lui, il n'entrera pas. Aucun joueur ni aucun président ne pourra changer ma façon de penser le football.»
epa13264770 Portugal national team head-coach, Jorge Jesus, attends a flash interview ahead of their UEFA Nations League group stage match against Norway, at Ullevaal Stadium, Oslo, Norway, 26 Septemb ...
Jorge Jesus a rappelé qui est le patron en sélection. image: Keystone

Trop pour CR7. La star a quitté le stade de la capitale danoise, pris ses affaires à l'hôtel et commandé son jet privé depuis Madrid, détaille L'Equipe. L'avion a ramené en fin de soirée Ronaldo dans la capitale espagnole, où il réside quand il ne joue pas avec son club saoudien d'Al-Nassr. Jorge Jesus et le président de la fédération, Pedro Proença, sont même venus à l'aéroport de Copenhague pour tenter de dissuader CR7 de décoller. En vain.

Le comportement de l'icône Ronaldo a de quoi ébranler les fans. D'autant que la situation avec son coach semblait s'être apaisée en début de semaine. Dans son message Instagram pour annoncer qu'il quittait l'équipe au Danemark, l'attaquant ne parle pas d'un départ définitif de la sélection. Mais beaucoup voient dans ce clash de tristes adieux pour le quadragénaire. Notamment le journal portugais O Jogo, cité par RMC Sport, qui annonce sa retraite internationale.

LISBON, PORTUGAL - SEPTEMBER 24: Cristiano Ronaldo of Portugal reacts during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Portugal and Wales at Estadio Jose Alvalade on September 24, 2026 ...
CR7 a-t-il joué son dernier match avec le Portugal le 24 septembre? image: getty

A Bola, le plus célèbre média sportif du pays, ne mâche pas ses mots contre la star. Son éditorialiste Luis Pedro Ferreira, lui aussi relayé par RMC Sport, qualifie le comportement de Ronaldo de «péché capital». «Dans un sport collectif, on n'abandonne jamais son équipe. Et surtout, on ne l'abandonne pas à cause d'une décision technique», tranche le journaliste. Il embraie:

«Pour quelqu'un qui a bâti sa carrière sur le dépassement des obstacles et un professionnalisme irréprochable, voir ce parcours s'achever sur le tarmac d'un aéroport, attendant un vol privé pour quitter ses pairs, est un spectacle déprimant. La grandeur d'un athlète se mesure à sa capacité à dominer les grands rendez-vous, mais elle se consolide par son aptitude à accepter le déclin de sa propre hégémonie. En refusant d'accepter l'inévitabilité de la rotation ou un rôle secondaire pour le bien du collectif, Ronaldo a laissé son héritage monumental être éclipsé par un acte de non-conformisme qui, loin des révélations qu'il promettait, paraît immature.»

Son collègue Joao Pimpim dénonce, lui, «la contradiction» entre les paroles et les actes de Ronaldo. Le journaliste d'A Bola en veut pour preuve une déclaration récente du capitaine de la Seleçao, qui affirmait:

«Si le sélectionneur décide que le mieux pour l'équipe est que je débute sur le banc, je l'accepterai sans problème»
Vous comprenez la décision de Ronaldo de quitter l'équipe?
Au total, 66 personnes ont participé à ce sondage.

On imagine que Cristiano Ronaldo peut malgré tout compter sur des soutiens au pays, qui lui pardonneront cette crise d'ego au regard de tout ce qu'il a apporté à la sélection (le titre de champion d'Europe en 2016 comme highlight). Parmi eux, il y a sa grande sœur Elma Aveiro. Dans une publication sur Instagram, elle tacle les détracteurs au Portugal de son frère:

«Nous sommes envieux, méprisants, ignorants, et nous méritons de revenir à la médiocrité qui était la nôtre dans le football avant CR7. Merci pour tout CR7! Tu méritais mieux!»

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Cristiano Ronaldo a-t-il disputé son dernier match avec le Portugal le 24 septembre contre le Pays de Galles? Affaire à suivre. Ce jeudi soir (20h45) au Danemark, ses compatriotes tenteront – sans lui donc – de remporter un troisième match en autant de rencontres dans cette Ligue des nations.

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