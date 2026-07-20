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Les Espagnols en délire pour le retour de la Roja

Fans crowd together as they wait for the arrival of players from Spain&#039;s national soccer team during celebrations in Cibeles square in Madrid on Monday, July 20, 2026, after Spain defeated Argent ...
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Les Espagnols en délire pour le retour de la Roja

Une liesse populaire a envahi les rues bondées de Madrid lundi. Plus d'un million de personnes sont venues assister au retour triomphal de leurs champions du monde, après leur victoire face à l'Argentine (1-0 ap) en finale du Mondial 2026.
20.07.2026, 23:0720.07.2026, 23:07

Le passage du bus à impériale des joueurs de la «Roja», sur lequel est inscrit «Rois du monde», a provoqué des scènes de liesse et de délire collectif, toutes les générations se mélangeant dans une ambiance survoltée et assourdissante.

Concert de klaxons, cris de joie, des drapeaux jaune et rouge brandis fièrement: les supporters étaient encore sur un nuage pour fêter leurs «campeones», au lendemain de la victoire, et comptent bien faire durer la fête toute la soirée.

Fans wait for the arrival of players from Spain&#039;s national soccer team during celebrations in Madrid on Monday, July 20, 2026, after Spain defeated Argentina in the World Cup final in East Ruther ...
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Certains fans se sont postés sur leur balcon, quand d'autres chantent allègrement la «Macarena» ou «Dai Dai», le hit de Shakira cette année pour la Coupe du monde.

«J'y étais»

Pour apercevoir et communier avec les héros d'East Rutherford, il avait pourtant fallu s'armer de patience pour le million de personnes massées le long du parcours sous une forte chaleur estivale, le défilé ayant pris du retard sur le programme annoncé.

Mais tous semblaient ensuite vouloir étirer le moment le plus possible, immortalisant ces instants avec leur téléphone, en famille ou entre amis, pour pouvoir dire à l'avenir: "J'y étais', seize ans après le premier sacre mondial de l'Espagne.

Depuis le bus, les joueurs tout sourire, pour certains torse nu, d'autres un verre à la main, ont salué la foule et brandi la coupe sous les applaudissements.

epa13123697 Spanish national soccer player players during an open-top bus parade to celebrate the FIFA World Cup win in central Madrid, Spain, 20 July 2026. Spain beat Argentina in the 2026 World Cup ...
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«On ne touche plus terre depuis notre départ de New-York», a confié Ferran Torres, l'homme du match auteur de l'unique but qui a emmené son pays vers sa deuxième étoile, lors de la visite des champions à la Moncloa, siège du gouvernement, où ils ont été reçus par le Premier ministre, Pedro Sánchez. Le capitaine de l'Espagne, Rodri, élu meilleur joueur du Mondial 2026, a déclaré:

«Gagner avec ton pays, c'est ce qu'il y a de plus beau, surtout une Coupe du monde. Soulever le trophée, c'est la plus grande chose que tu puisses accomplir dans le football»

Plus d'un million de personnes

Les joueurs avaient été reçus auparavant par le roi Felipe VI, son épouse Letizia et leurs filles, les princesses Leonor et Sofia, toutes les deux vêtues du maillot de la Roja. Leur bain de foule devait s'achever sur la célèbre place de la fontaine de Cibeles, où un concert était prévu.

Plus d'un million de personnes se sont rassemblées dans les rues de la capitale espagnole, d'après les estimations des autorités locales, qui avaient précisé dimanche que 2050 policiers et 400 agents de la Garde civile seraient mobilisés pour l'occasion.

Les champions sont arrivés lundi en début d'après-midi des États-Unis peu après 14h30, médaille autour du cou, et sont descendus sur le tarmac précédés par leur sélectionneur Luis de la Fuente et leur capitaine Rodri qui tenait le trophée doré dans ses mains. (sda/ats/afp)

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