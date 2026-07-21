Leandro Paredes s’est attaqué à l’Espagnol Eric Garcia après le coup de sifflet final Keystone

La Fifa ouvre une procédure contre l'Argentine après la finale

Les dérapages de l'Argentine après la finale de la Coupe du monde font actuellement l'objet d'une enquête de la Fifa. Des mesures pourraient être prises.

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Les incidents survenus après la défaite de l'Argentine en finale de la Coupe du monde contre l'Espagne devraient avoir des conséquences. La Fifa mène une enquête après que des membres de l'Albiceleste ont provoqué des scènes déplaisantes.

La commission disciplinaire de la Fifa devrait prendre les mesures qui s'imposent, selon un communiqué cité par les médias internationaux, notamment l'agence de presse AP et la chaîne britannique Sky.

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L'Argentin Leandro Paredes s'est laissé aller à un geste violent après les prolongations. Au cours d’une bousculade, Paredes a saisi l’Espagnol Gavi par le maillot, l’a frappé au visage avec la main et l’a poussé au sol. Auparavant, il avait bousculé Eric Garcia. Paredes a alors reçu un carton rouge.

Coups au cou

Paredes, qui avait déjà frôlé l'expulsion pendant le match, n’a pas été cité nommément dans le communiqué. Outre lui, l’enquête pourrait également porter sur Nahuel Molina et l’entraîneur adjoint Roberto Ayala pour des faits de mauvaise conduite éventuels, comme l’ont rapporté les médias.

Roberto Ayala a notamment porté un coup à Dani Olmo, comme le montrent des vidéos filmées dans le stade après la finale. Hors de lui, l’homme de 53 ans a atteint le joueur espagnol au niveau du cou. Son coéquipier Eric García s’est alors interposé et a tenté de le calmer.

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(ats)