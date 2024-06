Un journaliste kosovar puni pour son geste polémique face aux fans serbes

Pendant ce temps, Arlind Sadiku a suivi la rencontre Croatie-Albanie (2-2), non pas depuis la tribune de presse, mais bien aux côtés des fans dans le stade.

Une enquête a enfin été ouverte contre la Fédération albanaise suite au lancement de feux d'artifice et à la présence de banderoles à caractère politique lors du match Italie-Albanie.

Lors du match contre l'Angleterre, les supporters serbes ont une nouvelle fois provoqué cette situation. Ils ont introduit dans le stade des drapeaux désignant le Kosovo et d'autres régions des Balkans comme faisant partie de la Serbie. Ils ont aussi incendié des drapeaux albanais devant l'enceinte de Gelsenkirchen. La Fédération kosovare de football a déposé une plainte officielle auprès de l'UEFA pour «messages politiques, chauvins et racistes».

Tout le monde se souvient de ce match Suisse-Serbie à la Coupe du monde 2018 en Russie. A l'époque, Xherdan Shaqiri avait célébré son but de la victoire à la 90e minute en mimant l'aigle bicéphale, symbole de l'oppression des Albanais par les Serbes. Granit Xhaka mais aussi Stephan Lichtsteiner en avaient fait autant. Une réaction qui avait fait suite aux provocations et sifflets émanant des supporters serbes.

Soirée intense pour le Portugal et des records à la pelle

Le Portugal s'est imposé ce mardi contre la Tchéquie (2-1) pour son premier match de l'Euro, grâce à un but inscrit dans les derniers instants. La rencontre a été marquée par les records des anciens du collectif lusitanien, notamment Cristiano Ronaldo. Les Portugais peuvent célébrer les trois points et des chiffres sidérants.

La légende Cristiano Ronaldo était attendue ce mardi à Leipzig pour les grands débuts du Portugal dans cet Euro 2024. Mais avant de chausser les crampons contre la Tchéquie, la star portugaise a d'abord perdu un record. Lors de Turquie-Géorgie, disputé plus tôt dans la soirée, le Turc Arda Güler est devenu le plus jeune joueur à marquer à ses débuts dans un Euro. Il a ainsi fait mieux que CR7, qui détenait cette performance depuis 2004 avec ses 19 ans et 128 jours. Le Portugais a cédé sa marque pour seulement 14 jours, mais s'est rattrapé ailleurs.