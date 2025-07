Beth Mead a vu son tir au but être refusé en finale du championnat d'Europe. image: Getty

Pourquoi ce tir au but en finale de l’Euro a été retiré

Une scène inédite s’est produite lors de la séance de tirs au but décisive en finale de l’Euro féminin. On vous explique ce qu'il s'est passé.

Julian Buhl / t-online

Lors de la finale de l’Euro féminin entre l’Angleterre et l’Espagne, une scène inhabituelle s’est produite pendant la séance de tirs au but, remportée 3-1 par les Lionesses. Elle concerne le tout premier penalty anglais, tiré par Beth Mead. Celui-ci a donné lieu à une intervention de l’arbitre, ce qui a surpris bon nombre de spectateurs.

Mead avait pourtant marqué son tir au but, mais en glissant au moment de frapper, elle a involontairement touché le ballon à deux reprises. Résultat: le penalty a dû être retiré. Malheureusement pour elle, lors de sa seconde tentative, la joueuse anglaise n’a pas réussi à tromper la gardienne espagnole Cata Coll.

Qu’un penalty soit rejoué pour une telle raison représentait une situation inédite, rendue possible par une récente modification du règlement de l’International Football Association Board (IFAB), l’organisme en charge des règles du jeu. Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1er juillet.

Le derby madrilène à l'origine du changement

A l’origine de cette révision, une vive polémique survenue en mars lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre l’Atlético et le Real. Julian Alvarez, attaquant des Colchoneros, avait glissé lors d’un tir au but et effleuré le ballon avec son pied d’appui. Son but avait été annulé après intervention de la VAR, et l’Atlético avait été éliminé par son rival madrilène.

Jusqu’à présent, si un tireur touchait accidentellement le ballon deux fois ou le frappait contre sa jambe d’appui, le règlement considérait la tentative comme ratée. Désormais, la règle a été clarifiée en faveur du tireur: si le ballon entre malgré une double touche involontaire, le penalty doit être retiré. C’est précisément ce qu'il s’est passé lors de la finale de l’Euro féminin.

En revanche, si le ballon ne franchit pas la ligne de but après une double touche, le jeu reprend par un coup franc indirect en faveur de l’équipe adverse. Lors d’une séance de tirs au but, une tentative manquée signifie simplement que l’équipe adverse tire à son tour.

Il est important de préciser que si le tireur touche volontairement le ballon une seconde fois, par exemple, après un rebond sur le poteau sans qu’un autre joueur n’intervienne, l’équipe adverse obtient là encore un coup franc indirect. Lors d’une séance de tirs au but, cette action est automatiquement considérée comme une frappe manquée.