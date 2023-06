Zlatan Ibrahimovic, 41 ans, a annoncé prendre sa retraite. Keystone

«Ramène ta soeur!» 20 énormités qui ont fait la légende de Zlatan

Aucun sportif au monde n'a sorti autant de punchlines que Zlatan Ibrahimovic. Voici le «best of» et la petite histoire de ces phrases.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Il n'était pas facile de s'épanouir à l'ombre de ce grand homme (1,95 m), archétype du buteur singulier et égoïste. Zlatan Ibrahimovic, 41 ans, a marqué son sport par un talent et un ego hors-norme. Plus encore par sa manière d'en parler, souvent à la troisième personne et toujours avec une belle immodestie. Florilège.

Pour ses adieux

«Quand je me suis réveillé, il pleuvait, je me suis dit que même Dieu était triste»

Ce dimanche matin, Zlatan Ibrahimovic était le seul à savoir qu'il annoncerait sa retraite. «Même ma famille n'était pas au courant. Je voulais que tout le monde l'apprenne en même temps.» Mais Dieu savait déjà, lui.

«Sifflez, sifflez. C’est le meilleur moment de votre saison de me voir»

Sa réponse aux supporters du Hellas Vérone qui le sifflaient pendant son discours d’adieux à San Siro.

«En tant qu’entraîneur, tu es plus limité. Tu ne peux pas venir en Ferrari. Ou peut-être qu’Ibra le peut.»

Ibra a conscience qu'«être entraîneur ou directeur sportif est une grande responsabilité. Quand tu es footballeur, tu as plus de chances d’être toi-même». Pourrait-il s'adapter? Non. Mais il a une autre idée: «Changeons un peu les règles.»

Séquence woke

«J’ai deux fils. Les vrais hommes font des hommes»

Les bonshommes se prénomment Maximilian (2006) et Vincent (2008).

«Le cadeau d’anniversaire de ma femme? Rien, elle a déjà Zlatan»

L'épouse comblée? Helena Seger, une surdouée du marketing, onze ans plus âgée que Lui. Tout le contraire de son mari. Quand Elle lui soumet sa fiche Wikipedia, Helena Seger répond: « Moi, une ancienne top model? Bon sang, regardez-moi, je mesure 1,65 mètre, j’ai une grosse bouche, de toutes petites jambes, c’est une blague!»

Helena Seger et Zlatan Ibrahimovic à leurs premières années ensemble.

Ibrahimovic raconte dans sa biographie: « Pour elle, je n’étais guère qu’un vulgaire Yougo. Avec une montre en or, une voiture tape-à-l’oeil, qui écoutait de la musique trop fort.» En gros, il n'était pas un cadeau. De nombreuses rumeurs suggèrent même qu'Helena Seger l'a changé, ou plus clairement, qu'elle en a fait un produit marketing.

«Viens chez moi et tu verras si je suis homosexuel. Et ramène ta sœur, aussi»

Sa réponse à une journaliste qui lui demandait s'il avait une relation avec Gérard Piqué. Une photo prise à la sortie d'un entraînement du FC Barcelone avait alimenté les fantasmes.

«Je ne sais pas, demande à ta femme»

Sa réponse à un journaliste qui lui demandait pourquoi il avait des griffures.

Au-dessus de tout

«Pas question, Zlatan ne passe pas d'audition»

Il n'était qu'un bon garçon de Malmö, en deuxième division suédoise, un garçon de 17 ans que personne ne connaissait. Quand Arsène Wenger lui a proposé un test à Arsenal, champion d'Angleterre, ce brave garçon l'a pris comme humiliation.

«À défaut d'acheter l'hôtel, je vais habiter la tour Eiffel et me rendre aux entraînements en parachute»

Sa réponse à un journaliste qui lui demandait s'il avait enfin trouvé une maison à Paris, tandis que sa famille logeait au Crillon, un grand et prestigieux hôtel situé place de la Concorde.

«Être deuxième, c'est comme être dernier»

Un vote populaire l'a classé au deuxième rang des plus grands sportifs suédois de l'histoire, derrière le tennisman Björn Borg (mais devant le skieur Ingemar Stenmark). Sa réaction est digne des meilleures dictatures: «Je devrais occuper à moi seul les cinq premières places du classement.»

«D’abord, je suis allé à gauche, lui aussi. Puis je suis allé à droite, lui aussi. Puis je suis retourné à gauche, et là, il est allé s’acheter un hot dog»

Son duel avec Stéphane Henchoz quand le défenseur fribourgeois évoluait à Liverpool.

50 joueurs humiliés par Ibra Vidéo: YouTube/Lorenzo F7

«Ce que John Carew fait avec un ballon, je le fais avec une orange»

Au sujet de son «rival» norvégien.

«Je n’ai pas besoin d’un Ballon d’or pour savoir que je suis le meilleur»

Ibra n'a jamais reçu le Ballon d'or. «C'est politique», dit-il.

«Je peux le rendre populaire, si je veux. Mais je ne sais pas si j'en ai envie»

Sa réponse à un journaliste français qui lui demandait son avis sur François Hollande, président (particulièrement impopulaire) de la République.

L'aide au développement

«Je ne connais pas bien la Ligue 1. Mais la Ligue 1 sait qui je suis»

Lors de son arrivée en France.

«J'ai placé la Suède sur la carte du football mondial. Je l'ai fait aussi pour la France. J'en suis ravi»

Lors de son départ de la France.

«Ce qui me manque le plus du PSG? Mon dernier salaire»

Lors de son arrivée à Manchester United, où il était moins bien payé.

«Vous avez de la chance que je ne sois pas venu aux États-unis dix ans plus tôt, sinon je serais déjà président»

Interrogé sur ce que le football aux États-Unis lui avait apporté, Zlatan Ibrahimovic a préféré retourner la question.

«Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Pour les fans de Galaxy, vous avez voulu Zlatan, je vous ai donné Zlatan. Il n'y a pas de quoi... L'histoire continue. Maintenant, retournez voir du baseball»

Lors de son départ des Etats-Unis.

«Maintenant, prenez soin de la Suède jusqu'à ce que je revienne»

Sa consigne au roi Carl XVI Gustaf de Suède et à la reine Silvia venus lui rendre visite au Parc des princes.