Un spectateur fouette un joueur en Supercoupe d'Arabie saoudite

On ne savait pas quel club supportait ce spectateur, jusqu'à ce que Goal Arabia rapporte que cet homme est en fait un fan adverse, venu soutenir l'équipe victorieuse d’Al-Hilal. Il aurait été arrêté par les forces de l'ordre, mais selon le média marocain Arriyadiyah, Abderrazak Hamdakkah et ce supporter auraient tous les deux renoncé à des actions en justice. Il reste que le joueur pourrait être sanctionné par la fédération saoudienne, pour ce jet d'eau en direction du spectateur.

La finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite a livré son verdict. Et c'est Al-Hilal qui a été titré jeudi, après son succès 4-1 contre Al-Ittihad, le club des Français Karim Benzema et N'Golo Kanté.

On a acheté les nouveaux «Panini» et c'est grotesque

«Lausanne a le jeu pour déranger Zurich en finale: ce sera du 50-50»

Vainqueur de Fribourg en demi-finale mercredi, le LHC défiera les ZSC Lions pour le titre dès le 16 avril. Un combat a priori déséquilibré mais «Lausanne a toutes ses chances», prévient notre expert du hockey Klaus Zaugg, en expliquant pourquoi les Vaudois peuvent croire au sacre.

Klaus Zaugg, Zurich a terminé 1er de la saison régulière et a remporté tous ses matchs en play-off face à Bienne puis à Zoug. Sera-t-il champion de Suisse?

Pas forcément. Bien sûr, les ZSC Lions ont tout gagné en play-off jusqu'ici, mais ça ne veut absolument rien dire pour la finale. Ce sera du 50-50. Les Lausannois sont tout à fait capables d'être champions, parce qu'ils ont assez de confiance et de qualités physiques pour déranger les Zurichois. Et puis, quand on reste sur huit victoires consécutives, tout va bien, c'est super, la vie est belle. Mais si soudain tu perds un match, la situation peut très vite basculer.