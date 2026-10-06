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«Difficile de ne pas pleurer»: Lionel Messi s’en va

epa13113884 Lionel Messi of Argentina looks on during the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EPA/WILL OLIVER
Messi va porter une dernière fois le maillot argentin.image: Keystone

«Difficile de ne pas pleurer»: Lionel Messi s’en va

Le célèbre numéro dix argentin va disputer dans la nuit de mardi à mercredi son ultime match sous le maillot de l’Argentine. Une rencontre qui s’annonce chargée en émotion.
06.10.2026, 11:5706.10.2026, 11:57

A 39 ans, l'idole de l’Argentine Lionel Messi va disputer dans la nuit de mardi à mercredi au stade Monumental de Buenos Aires son dernier match avec le maillot albiceleste, face au Bénin en amical. Une dernière danse, en guise d'hommage national, qui promet son lot d'émotions fortes.

Ils seront 85 000 privilégiés, les yeux rivés sur la petite silhouette dans sa tunique blanche et ciel floquée du numéro le plus célèbre du football. Et des millions face à leur téléviseur. A 20h00 heure locale (1h00 en Suisse), Lionel Messi fera ses dernières accélérations, distillera ses ultimes dribbles et feintes et marquera, peut-être, ses derniers buts avec l'Argentine dans un stade plus que jamais monumental.

Messi a encore régalé
Messi a encore régalé

La fête d’adieux du capitaine promet d’être grandiose. La presse argentine en a dévoilé les contours. Maillot spécial porté par ses coéquipiers, anciens champions du monde 2022 présents, comme Angel Di Maria, artistes sur scène avant le coup d’envoi, cadeaux et vidéo d'hommage après le coup de sifflet final.

Les choses en grand pour la «pulga» (la puce), à la hauteur de son héritage. 207 sélections, 125 buts, 65 passes décisives, personne n’a fait mieux que lui avec l'Argentine, grande nation du foot qu'il a replacée sur le toit du monde en plus de deux décennies à son service.

Sacre mondial, 36 ans après Maradona

Après avoir longtemps buté sur le plafond de verre, enchaînant les échecs sur la grande scène avec l'Albiceleste, il a fini par le percer, en offrant à son pays en 2022 la troisième Coupe du monde de son histoire, remportée face à la France, attendue depuis 1986 et le sacre de l'autre icône, Diego Maradona.

epa13202783 (FILE) - Lionel Messi (C) of Argentina lifts the World Cup trophy after winning the FIFA World Cup 2022 Final between Argentina and France at Lusail stadium, Lusail, Qatar, 18 December 202 ...
La Coupe du monde 2022: le plus grand triomphe de sa carrière.image: Keystone

Pendant ses 22 ans sous le maillot argentin, l'octuple Ballon d'Or a aussi gagné un Mondial des moins de 20 ans (2005), un titre olympique (2008), deux Copa América (2021 et 2024) et une Finalissima (match entre vainqueurs de l'Euro et Copa, 2022). De quoi redonner sa grandeur à une sélection sevrée de titres depuis la fin des années 90.

Il y a aussi eu des larmes, comme après la finale du Mondial 2014 perdue contre l'Allemagne et celle de la Copa 2016 face au Chili (après déjà deux défaites en 2007 et 2015). Lors de ce match, Messi avait raté son tir au but et sa sortie, annonçant sa retraite avant de se raviser.

Le génial numéro dix a également pleuré cet été quand ses rêves de deuxième étoile se sont évanouis face à l’Espagne. Mais l'histoire ne pouvait se terminer ainsi. Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a convoqué l’artiste pour un dernier tour de piste.

FILE - Argentina&#039;s Lionel Messi cries at the end of the World Cup final soccer match with Spain in East Rutherford, N.J., near New York, July 19, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough, File) Lione ...
Les larmes de Lionel Messi après la finale perdue face à l’Espagne.image: Keystone

«Difficile de ne pas pleurer ce jour-là»

Certes, un amical face à un modeste adversaire, le Bénin (89e nation au classement Fifa). Mais peu importe. «Ce sera une journée inoubliable pour tout le monde. Tout le monde veut être présent à ce match et il ne reste plus qu’à en profiter (…) Ce sera difficile de ne pas pleurer ce jour-là, c'est un privilège de pouvoir être là», s'est déjà réjoui Scaloni.

En 2004, Messi 17 ans, débarquait au centre d’entraînement d’Ezeiza avec sa coupe au bol et son accent espagnol hérité de ses années de formation à la Masia du FC Barcelone. 22 ans plus tard, la star est arrivée dimanche pour son dernier rassemblement et un dernier asado (barbecue) partagé avec ses coéquipiers.

Parmi eux, certains champions du monde de 2022 comme Emiliano Martinez, Alexis Mac Allister, Julian Alvarez, Enzo Fernández ou Nicolas Otamendi, 38 ans, qui jouera lui aussi mardi son dernier match international.

Messi va passer le relais à la nouvelle génération incarnée par Franco Mastantuono et Gianluca Prestianni. «Je me suis donné à fond, je n’ai plus rien à donner et, de toute façon, il y a de très grands jeunes qui arrivent derrière et qui méritent leur place», avait estimé le dix argentin en annonçant sa retraite internationale en août.

Manzambi fait encore plus fort que Messi et Ronaldo
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Quant à raccrocher définitivement les crampons, on n'en est pas encore là, mais on s'en rapproche inéluctablement. D'autant que s'il est encore sous contrat jusqu'en 2028 avec son club, l’Inter Miami, Messi a laissé entendre qu'il pourrait arrêter définitivement plus tôt que prévu, après le décès de son père et agent, Jorge, il y a deux mois.

«Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi, et je ne sais pas comment continuer. Je ne faisais que jouer au football, et maintenant j’ai pas mal de doutes sur le fait que je vais continuer encore longtemps», avait-il déclaré.

(afp/roc)

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source: keystone / peter schneider
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