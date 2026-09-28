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Football: Messi inscrit un superbe coup-franc contre Columbus

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Messi a encore régalé

L'attaquant argentin a inscrit un superbe but dans le championnat de MLS, dimanche soir sur le terrain de Columbus (2-1).
28.09.2026, 09:3628.09.2026, 09:36

Le duel entre l’Inter Miami et le Columbus Crew a tenu toutes ses promesses dimanche en MLS. D’abord parce que la rencontre est restée indécise jusqu’au bout, Columbus arrachant finalement la victoire dans le temps additionnel (2-1). Mais aussi, et surtout, parce que Lionel Messi a une nouvelle fois fait parler son immense talent.

À 39 ans, l’Argentin continue notamment d’impressionner sur coups de pied arrêtés. Il en a encore offert la preuve avec un petit bijou: un coup franc frappé depuis le côté droit du terrain, dans un angle particulièrement fermé. Le gardien adverse, Patrick Schulte, a bien tenté de s’interposer, mais malgré ses 1,93 m, il n’a rien pu faire face à la précision de Messi, auteur de son 21e but en 24 matchs cette saison.

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Cette réalisation est également la 76e inscrite sur coup franc direct par Lionel Messi au cours de sa carrière. Un total qui rappelle à quel point l’attaquant de l’Inter Miami demeure redoutable non seulement dans le jeu, mais aussi sur balle arrêtée.

Ce nouveau coup d’éclat permet de rappeler que l'Argentin continue d’alimenter les discussions autour des principales distinctions individuelles. Toujours aussi décisif malgré le poids des années, Lionel Messi conserve une influence considérable sur le jeu de l’Inter Miami et continue d’enchaîner les statistiques de premier plan. De quoi entretenir encore un peu plus sa candidature au Ballon d’Or, dont la prochaine édition doit être décernée le 26 octobre.

(jcz)

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