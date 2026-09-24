Le Genevois a réussi un début de carrière international encore plus incroyable que les deux génies du football moderne.

Manzambi fait encore plus fort que Messi et Ronaldo

Depuis ses débuts avec la Nati, le Genevois affiche une efficacité que même les deux superstars du football n’ont pas atteinte au même stade.

Plus de «Sport»

C’est parfois cruel, souvent réducteur, mais c’est ainsi que fonctionne le football: les joueurs offensifs sont d’abord jugés à travers leurs statistiques de buts. Leur capacité à peser sur une défense, à créer des espaces, à délivrer la bonne passe ou à faire le choix juste dans les derniers mètres compte évidemment. Mais au moment de dresser un bilan, le nombre de buts inscrits reste la carte de visite la plus visible; plus encore lorsqu’un joueur possède aussi la capacité de faire briller ceux qui l’entourent. Or c’est exactement le profil de Johan Manzambi.

Car au-delà de sa polyvalence, Johan Manzambi possède une qualité rare au sein de l’équipe de Suisse: une efficacité redoutable devant le but. La preuve tient en un chiffre presque irréel: depuis sa première apparition sous le maillot national, le jeune Suisse a inscrit 6 buts en seulement 704 minutes de jeu. Soit une moyenne vertigineuse d’une réussite toutes les 117 minutes.

Ce ratio devient encore plus saisissant lorsqu’on le compare à celui de deux références absolues du football du XXIe siècle: Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Nous avons replongé au début de leur carrière internationale pour analyser leurs 704 premières minutes sous le maillot de leur sélection. Le contraste avec Johan Manzambi est spectaculaire: à ce stade de leur parcours, Messi et Ronaldo n’avaient inscrit que deux buts chacun.

Cette comparaison est d’autant plus intéressante que les trois joueurs n’étaient finalement pas si éloignés dans leur parcours à ce moment-là. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avaient 18 ans, Johan Manzambi 19. Tous étaient encore en phase d’apprentissage au plus haut niveau: l’Argentin ne comptait que quelques apparitions avec l’équipe première du FC Barcelone, le Portugais sortait de sa première saison au Sporting, conclue avec cinq buts, tandis que le Genevois n’avait disputé que onze matches avec Fribourg, pour deux réalisations.

La différence réside surtout dans l’expérience accumulée en club: Manzambi avait déjà goûté à la Bundesliga, tandis que Messi et Ronaldo étaient encore au début de leur ascension chez les professionnels.

Évidemment, il serait prématuré d’imaginer que le Romand conservera ce rythme insensé d’un but toutes les 117 minutes tout au long de sa carrière. Les défenses vont s’adapter, les opportunités évoluer, et son ratio finira très probablement par se rapprocher de standards plus réalistes. La preuve: malgré leurs statistiques offensives hors normes, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo affichent des ratios inférieurs en sélection. L’Argentin, auteur de 125 buts en 207 matches avec l’Albiceleste, inscrit en moyenne une réussite toutes les 137 minutes, tandis que le Portugais (146 goals en 233 apparitions) tourne actuellement autour d’un but toutes les 127 minutes.

Pour mesurer la portée du défi qui attend Manzambi, le meilleur repère reste peut-être celui d’Alex Frei. Meilleur buteur de l’histoire de la Nati avec 42 réalisations en 84 sélections, l’ancien international suisse affichait une moyenne d’environ un but toutes les 157 minutes. Or c’est cette régularité dans le temps qui permet de laisser une trace dans l’histoire du football suisse.