Titulaire indiscutable à Young Boys, Fabian Rieder va devoir lutter pour du temps de jeu à Rennes. Image: keystone

Cette pépite de la Nati signe dans un club inattendu et c'est un super choix

Le joyau de Young Boys et de la Nati Fabian Rieder (21 ans) a rejoint Rennes jusqu'en 2027. Ce transfert vers le club breton peut surprendre, mais il a été mûrement réfléchi par le joueur.

Niklas Helbling Suivez-moi

Plus de «Sport»

A première vue, le transfert de Fabian Rieder au Stade rennais ne fait pas l'unanimité. Ce n'est pas un grand club, loin de là, puisque les Bretons n'ont remporté que trois coupes nationales dans leur histoire. Ils n'ont encore jamais été champions de France. Mais le talentueux milieu de terrain a bien réfléchi à la prochaine étape de sa carrière.

Une première preuve: Rieder a pris son temps et a notamment repoussé les offres de deux clubs de Premier League, Brentford et Fulham. Avec Rennes, le jeune homme de 21 ans jouera l'Europa League, ce qui est certes un pas en arrière par rapport à YB (qualifié en Champions League), mais il pourra se mesurer semaine après semaine en Ligue 1 à des équipes et des joueurs bien meilleurs qu'en Super League.

Le fait que le Bernois ne sera plus un titulaire indiscutable, mais qu'il devra s'imposer face à une forte concurrence pour obtenir du temps de jeu, devrait également être bénéfique à sa progression. L'entraîneur Bruno Génésio mise la plupart du temps sur un 4-3-3 avec deux milieux de terrain plutôt offensifs devant un numéro six. Rieder entre surtout en ligne de compte pour ces deux positions offensives. Elles sont actuellement occupées par le capitaine Benjamin Bourigeaud et Enzo Le Fée, arrivé de Lorient pour 20 millions d'euros.

Après le départ de Jérémy Doku à Manchester City, l'aile droite est également une possibilité. Actuellement, c'est l'habituel milieu offensif Ludovic Blas qui occupe ce poste. L'ancien Nantais a aussi posé ses valises à Rennes cet été, pour 15 millions d'euros. Il semble peu probable que le club rouge et noir recrute encore un joueur comme ailier droit, ce qui donne à Fabian Rieder de bonnes chances d'être utilisé à l'un des deux postes du milieu axial. Même si, au début, ce sera probablement surtout en tant que joker.

Enzo Le Fée. Image: www.imago-images.de

Benjamin Bourigeaud. Image: www.imago-images.de

Outre Rieder, le jeune Désiré Doué, âgé de 18 ans, se bat pour obtenir le plus de temps de jeu possible derrière Bourigeaud et Le Fée. Mais avec la présence de Rennes sur plusieurs tableaux (Ligue 1 et Europa League), l'international suisse (4 sélections) et Désiré Doué feront tous deux des apparitions dans le onze de départ.

Constance à haut niveau

et jeu idéal

Contrairement au Borussia Mönchengladbach, qui a longtemps fait figure de favori pour recruter la pépite d'YB mais qui n'a pas pu satisfaire aux exigences financières, Fabian Rieder continuera à jouer les places européennes avec Rennes. Cette saison, le club breton se trouve pour la sixième fois consécutive dans une phase de groupes d'une coupe d'Europe. Ni Gladbach ni aucun des prétendants de Premier League ne pouvaient lui offrir une telle constance.

L'entraîneur de Rennes, Bruno Génésio. Image: keystone

Et au niveau du jeu également, ce transfert est logique. Sous la houlette de Génésio, Rennes pratique un football attractif, misant sur un jeu de possession avec des passes rapides vers l'attaque. Lors des trois premiers matchs de la saison, les pensionnaires du Roazhon Park ont marqué huit buts (et en ont encaissé quatre). La saison passée, ils étaient la troisième meilleure attaque derrière le PSG et Monaco.

Bruno Génésio attend de son duo au milieu de terrain qu'il anime le jeu offensif et alimente les attaquants avec des passes dans la surface de réparation. Ce rôle convient parfaitement à Fabian Rieder, c'est là qu'il peut briller.

Adaptation en français: Yoann Graber